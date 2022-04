Eslovênia – Conheça o país que inspirou o nome da eliminada do BBB

Paulo Basso Jr.

Eslovênia, eliminada do BBB, chamou a atenção por ter um nome curioso inspirado em um dos países mais lindos da Europa. Vale dizer, no entanto, que enquanto muita gente torceu o nariz com a performance da sister no programa global, a Eslovênia como nação tem uma capacidade incrível de encantar todos que a visitam.

As paisagens por lá são tão lindas que é um desperdício o destino não estar na rota turística da maioria dos brasileiros que vão ao Velho Continente. Há, porém, muito o que fazer na Eslovênia, como você verá neste roteiro.

O que fazer na Eslovênia

Onde fica a Eslovênia

Paulo Basso Jr. Liubliana, a capital da Eslovênia

Liubliana, a capital da Eslovênia, fica a menos de três horas de carro de Veneza (Itália) e a cerca de quatro horas de Viena (Áustria), Munique (Alemanha) e Budapeste (Hungria). A cidade vive lotada de turistas europeus, seja nos meses frios, quando é tingida pelo branco da neve, ou nos quentes, época em que serve de palco para uma série de eventos ao ar livre.

Mesmo assim, poucos brasileiros a conhecem. E olha que a Eslovênia reúne o melhor dos países vizinhos: tem hotéis luxuosos, gastronomia de alto nível e povo acolhedor. De quebra, é linda de morrer e abriga castelos, vinhedos, cavernas espetaculares e lagos, muitos lagos, entre eles o Bled, o mais lindo do mundo.

Idioma da Eslovênia

Parte da antiga Iugoslávia, a Eslovênia carrega ainda no DNA um pouco de Croácia, sua antiga “irmã” e atual vizinha ao sul. Um exemplo é a base do idioma, que, embora soe diferente para os locais, é igualmente impronunciável para quem chega de fora. São muitas consoantes juntas para exclamar o quanto o país, um dos mais verdes do Velho Continente, surpreende a cada instante. Melhor ficar com um “uau”, mesmo, que soa universal.

Mas é fato que quase todo mundo por lá fala inglês. Principalmente em Liubliana, um importante celeiro universitário do leste europeu. Assim, se a placa com o nome da rua repleto de circunflexos ao contrário não ajuda, há sempre alguém jovem e solícito para indicar o melhor caminho. Ah, e bonito, já que os eslovenos, homens ou mulheres, têm uma beleza marcante, de traços fortes, que combina muito bem com a simpatia empregada ao receberem turistas.

O que fazer em Liubliana

Os principais pontos turísticos de Liubliana são:

Catedral de São Nicolau

Mercado Central

Praça do Congresso

Compras

Ponte do Dragão (Zmajski Most)

Castelo de Liubliana (Ljubljanski Grad)

Basta um dia para conhecer as principais atrações de Liubliana, a linda e pequenina capital da Eslovênia, embora o ideal seja passar ao menos três na cidade para explorá-la com calma. E, acredite, você vai querer fazer isso antes de fazer os exuberantes passeios pelos arredores e explorar esse lindo país.

De dia, por exemplo, dá para visitar lugares como a catedral de São Nicolau, aquele mesmo que inspirou a figura do Papai Noel, e o Mercado Central, sempre muito colorido graças às barracas de frutas e flores.

Paulo Basso Jr. Liubliana enfeitada durante a época de Natal

À noite, é hora de ir à Praça do Congresso, onde fica um dos prédios da universidade, além de barraquinhas de comidas e artesanato típicos. Seja durante os badalados mercados de Natal, em dezembro, ou com a presença de chefs famosos que ali cozinha o que mais gostam e de uma maneira mais despojada, o que costuma rolar nos meses mais quentes do ano.

Independentemente da hora do dia – e da temperatura –, há muitas lojas para visitar nas ruas medievais românticas da cidade. O forte não são as grifes famosas, mas as vitrines que exibem produtos locais de excelente qualidade. Há boas opções de roupas, peças de design para casa e empórios, que oferecem embutidos, queijos, azeites e, principalmente, o excelente vinho branco da Eslovênia, uma das boas surpresas para quem viaja ao país.

Boa parte das pessoas que vai à Liubliana, no entanto, deixa as sacolas um pouco de lado enquanto caminha à procura do dragão. Ou melhor, dos dragões. Ocorre que o mítico animal é o maior símbolo da cidade.

Paulo Basso Jr. Uma das lindas praças de Liubliana

Reza a lenda que, na mitologia grega, Jasão e seus companheiros argonautas roubaram um velocino de ouro (lã do carneiro alado), se perderam ao fugir da Grécia e acabaram em meio ao Rio Danúbio, de onde seguiram para o Rio Sava até alcançar, veja só, Liubliana. O local, porém, era habitado por um dragão, que foi combatido bravamente e preso na capital eslovena.

Outra versão dessa história, bem mais fofinha, indica que, na verdade, o monstrengo não tinha nada de mau. Tudo que ele gostava de fazer era dar piruetas no céu, mas havia um problema: ele não conseguia cuspir fogo. De tanto desgosto, o papai-dragão chorou até formar o rio. Depois, o pequenino resolveu descansar das brincadeiras em sua ponte favorita, a Zmajski Most, hoje mais conhecida como Ponte do Dragão. E por lá ficou.

Marco Coppo – Divulgação Um dos famosos dragões de Liubliana

De fato, há uma estátua de um dragãozinho ali. E em muitos outros lugares da cidade. O símbolo está ainda no brasão de armas de Liubliana. E, claro, em toda a sorte de suvenires, nas muitas lojinhas. Inclusive numa grandona que fica lá em cima, onde os “dragões costumavam ficar presos”: no castelo.

Além disso, quem bate perna em Liubliana tem a impressão de ser vigiado a todo o momento. O que não deixa de ser verdade. Basta olhar para cima para encontrar ali, emoldurado pelos Alpes, o imponente castelo Ljubljanski Grad.

Divulgação Castelo de Liubliana

Cercada por muros altos, com pontes cênicas de madeira e tudo mais, a fortaleza de pedras claras e telhados escuros erguida no alto de um morro é uma graça. Tem diversos mirantes, onde o dia todo há turistas de olho nas pessoas pequenininhas lá embaixo, no centro da cidade, em uma paisagem inebriante, que se descortina até as montanhas.

É fácil e rápido chegar lá, de carro ou por meio de um funicular, que leva até um pátio aberto que concentra a tal lojinha de souvenires, bem como um museu e o mirante principal. Dica: suba ao castelo no meio da tarde para conhecer as áreas antigas e novas da estrutura, onde se destacam artefatos remanescentes das culturas celta, grega e romana, num lugar que, em passado recente, já foi lar de monarcas, prisão, reduto militar e até residência.

Paulo Basso Jr. Vista desde o Castelo de Liubliana

Mas bom mesmo é encarar as escadas que levam ao topo da torre quando o sol estiver perto de se por, de modo a fazer fotos sensacionais da cidade plácida, com o céu mudando de cor a cada instante. É para deixar as timelines do Instagram e do Facebook lindonas.

Onde comer em Liubliana

Também dá para almoçar ou jantar no castelo, que tem um restaurante de bom nível. O menu inclui trutas e bons cortes de pato, mas o que ninguém esquece mesmo é da sobremesa com creme de baunilha, mascarpone e calda de caqui. Dos deuses.

Divulgação O chef Janez Bratovz, do restaurante JB

Comer bem, por sinal, é quase uma regra em Liubliana. Um dos restaurantes mais premiados da cidade é o JB, que leva as iniciais do excêntrico chef Janez Bratovz. Amigo do brasileiro Alex Atala, o cozinheiro serve um menu degustação divino de seis cursos com delícias como ovos perfeitos com torresmo artesanal, cordeiro com molho ervas e ainda massa folhada com sorvete de baunilha, mel, avelãs caramelizadas e azeite de abóbora, um produto típico esloveno. É de comer rezando.

Onde ficar em Liubliana

Hotel Cubo

Este hotel moderninho de Liubliana tem quartos espaçosos e cheios de estilo. Fica bem localizado e conta com um bom restaurante.

—

Bled, o lago mais lindo do mundo

Nenhum lugar atrai tantos turistas à Eslovênia quanto Bled. A cerca de uma hora de Liubliana, capital do país, a cidade parece de brinquedo, com um castelo do século 11 encarapitado no alto de um morro, dono de um ótimo restaurante, e um belíssimo lago, apontado nas mais diversas listas de turismo como o mais lindo do mundo.

Com diversos recortes, ele abriga uma pequenina ilha, onde desponta a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, formando uma paisagem de contos de fadas.

O Lago Bled ganha vida com o degelo o Glaciar Bohinj e, nos meses mais quentes do ano, as águas límpidas e verdinhas convidam quem chega de fora (e é muuuuita gente) ao mergulho. Mas o local também fica lindo no inverno, com as casinhas e torres ao redor salpicadas de neve.

Zimsko Jutro – Divulgação Bled fica branquinho no inverno

Muita gente aproveita o dia para fazer trilhas pelos parques nos arredores ou caminhar em volta do lago, o que leva cerca de duas horas por uma estrada pavimentada, repleta de pontos onde é possível fazer belas fotos. Há também quem se hospede no hotéis com termas da região, muitos deles com piscinas de onde se avista o castelo e a Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

O passeio mais desejado, entretanto, é o realizado em barquinhos batizados de pletna, com capacidade para até 15 pessoas. São feitos de madeira e conduzidos a remo por cerca de 10 minutos, até que o tripulante deixa os passageiros na ilha que fica no centro do lago, onde é possível visitar uma lojinha e a igreja. O caminho todo é lindo, e a vista a partir do centro do lago é inesquecível.

Michael Matti Passeio de barco no Lago Bled, uma das maravilhas da Eslovênia

Uma vez no templo, há uma corda em frente ao altar, que vem do teto e quase toca o chão. Qualquer um pode ir até lá, puxá-la algumas vezes e fazer um pedido. Dizem que, se os sinos dobrarem, ele será realizado. Quem vê a cena de fora não tem dúvidas: muita gente deve pedir apenas para “voltar a Bled”.

Álbum de fotos do Lago Bled, na Eslovênia

Onde ficar em Bled

Hotel Park Bled

O melhor deste hotel é a área de piscinas termais, com diversas piscinas internas e externas, jacuzzis e até escorregadores. De lá e das acomodações tem-se uma bela vista do lago, com o castelo, em frente, e a ilha, à esquerda.

—

Outros destinos turísticos da Eslovênia

Além de Bled, a partir de Liubliana, a linda capital da Eslovênia, é possível visitar uma série de lugares deslumbrantes no país, todos eles a cerca de uma hora de carro. Confira três ótimos destinos:

Otocec e Dolenjska

Paulo Basso Jr. Castelo de Otocec, na Eslovênia

Para quem gosta de castelos, o destino a partir da capital da Eslovênia pode ser Otocec, cuja fortaleza homônima abriga um hotel cinco estrelas membro da seleta Relais & Châteaux. Situada em uma ilha no meio de um lago, a fortaleza abriga quartos confortáveis e não abre mão de adaptar confortos modernos à antiga estrutura.

Tudo é apresentado nos mínimos detalhes, como os amenities da Bvlgari, a adega de vinhos e o ótimo restaurante montado no espaço que um dia serviu como calabouço. Vale a pena pernoitar por lá, já que o Otocec fica ainda mais bonito à noite, quando é iluminado e exibe diversas cores.

Pertinho da fortaleza há outro restaurante de alto nível, o Gostilina Vovko, com excelentes opções de massas e carnes. A casa pode servir de pit stop para quem segue até uma cidade chamada Dolenjska, recortada por canais que a ajudaram a ganhar a alcunha de Veneza da Eslovênia. O local é famoso ainda pelo spa, o Dolenjske Toplice.

Trata-se de uma típica estação termal europeia, com piscinas aquecidas internas e externas (que funcionam mesmo debaixo da neve, no inverno) e um segundo andar com saunas, onde a ordem é desfilar como veio ao mundo, sem roupa alguma. Mas sempre com o maior respeito – tanto que as crianças são bem-vindas no spa.

Radovljica

Paulo Basso Jr Mirante de Radovljica

Outro passeio divertido que pode ser feito desde Liubliana é o que segue para Radovljica, uma cidade com diversas construções medievais. Ali, há vários mirantes com paisagens de tirar o fôlego e também bons restaurantes, a exemplo do Lectar, que serve pratos típicos, como sopa de trufas, e uma boa sobremesa: sorvete de maçã verde servido na própria fruta.

Na parte inferior da casa é possível ver uma produção artesanal de doces em formato de coração, um dos símbolos do país. Quem quiser pode até se arriscar a fazer um breve curso particular e sair de lá com sua própria obra-prima.

Postojna

Paulo Basso Jr Caverna de Postojna, na Eslovênia

Se a ideia é ficar mais em contato com a natureza, vale a pena seguir para o sudoeste da Eslovênia a fim de conhecer a caverna Postojna. E não precisa nem torcer o nariz achando que é programa de índio, pois o local é encantador. São 24 km de salões enormes, o que a transforma na maior caverna aberta a visitas na Europa.

Há salas com estalactites e estalagmites vermelhas, brancas, que lembram espaguetes, com grandes espaços onde rolam concertos, iluminadas por lustres de cristal Murano e muito mais. É um barato reparar nas figuras formadas pelas formações geográficas, que remetem desde animais até a Torre de Pisa.

O acesso à Postojna se dá em um trenzinho que anda em alta velocidade, no maior estilo Disney World. O passeio completo dura 1h30 e custa a partir de € 25,80.

