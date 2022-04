Onde se hospedar em Orlando – hotéis dentro ou fora dos parques ou casas de aluguel

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



04/04/2022 | 08:55



Se você está em dúvida sobre onde se hospedar em Orlando ou onde ficar em Orlando, encontrará neste artigo todas as dicas para escolher a melhor opção: nos hotéis dentro dos parques, fora dos parques ou em casas de aluguel.

O fato é que benefícios existem em qualquer situação, fique você dentro ou fora dos parques temáticos, em um hotel ou uma casa alugada. Tudo depende das suas prioridades. A única certeza é que, desde que tudo seja bem planejado, você sempre se divertirá em Orlando. Até mesmo na hora de dormir.

Neste artigo, você verá:

Oferta de hotéis em Orlando

Onde se hospedar em Orlando (dentro e fora dos parques)

Hotéis fora dos parques

Hotéis dentro dos parques (Disney e Universal)

Casas de aluguel

10 opções de hospedagem em Orlando

Dicas para viajar para Orlando

Oferta de hotéis em Orlando

Aventura Hotel, na Universal

Quem pretende ir a Orlando não vê a hora de se divertir nos parques temáticos e outlets da cidade. Antes de se imaginar com as orelhinhas do Mickey ou com sacolas desfilando por aí, porém, é importante se programar em relação a um fator que, caso seja bem planejado, pode ser determinante para o sucesso da viagem: saber onde ficar em Orlando.

A boa notícia é que a cidade da Flórida está preparadíssima para o turismo e conta com uma infraestrutura que oferece opções para quem busca altas doses de conforto ou mesmo economia com qualidade. E isso serve para quem viaja em família, casal ou com grupos de amigos.

Onde se hospedar em Orlando

Logo de cara, é preciso ter em mente que, na hora de fazer pesquisas, você será bombardeado com inúmeras ofertas a respeito de onde se hospedar em Orlando.

Há cerca de 500 hotéis (em torno de 120 mil apartamentos) e 30 mil casas de veraneio disponíveis para quem deseja passar as férias na região, considerando aí algumas cidades vizinhas, como Kissimmee e a charmosa Winter Park, ambas a menos de 30 minutos dos grandes complexos de lazer.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Fora dos parques

Casa de aluguel em Orlando

Fora dos parques, um dos melhores lugares para se hospedar é nas imediações da International Drive, a avenida mais turística de Orlando. Ali, você estará perto dos parques da Universal, do SeaWorld, de diversos outlets e de uma agitada vida noturna.

A Disney World, por sua vez, fica um pouco mais afastada. Para quem pretende se hospedar perto dela, mas mesmo assim não dentro do complexo, as melhores opções estão em Lake Buena Vista ou Kissimmee – neste último caso, principalmente para quem procura casas de aluguel.

Não recomendo ficar em Downtown Orlando. A região é divertida e tem uma boa oferta de lazer, mas fica um pouco mais afastada dos parques temáticos.

Dentro dos parques

Universal Loews Sapphire Falls, na Universal

Só a Disney World administra quase 20 resorts temáticos (entre econômicos, moderados e luxuosos – confira aqui a lista destes últimos), sem contar as villas, os acampamentos e os hotéis de redes, como Wyndham, Hilton e Four Seasons, que ficam em sua área.

A Universal, outro conglomerado que controla grandes centros de lazer na região, tem mais sete resorts, enquanto a Legoland, em Winter Haven, a aproximadamente uma hora de carro de Orlando, tem mais dois.

O grupo SeaWorld Parks & Entertainment, dono de quatro parques temáticos na Flórida, não tem resorts em suas áreas, mas é parceiro de diversos empreendimentos na região.

E é aí que reside a maior dúvida de quem vai fechar um hotel em Orlando: ficar nos hotéis dentro ou fora dos parques. Confira as vantagens e desvantagens de cada opção para saber qual é a melhor opção de hospedagem em Orlando para você.

Hotéis fora dos parques

Hyatt Regency Orlando

Confira as vantagens e desvantagens de se hospedar fora dos parques de Orlando.

Vantagens

Quem opta por se hospedar fora dos parques de Orlando tem mais liberdade para explorar a cidade. Afinal, você não precisa passar o tempo todo nos centros de lazer e pode ir a shoppings e outlets, experimentar novos restaurantes e conhecer algumas das inúmeras atrações oferecidas na região.

Outro fator importante é que até existem opções econômicas dentro dos parques, inclusive com apartamentos com copas, o que ajuda muito quem viaja com crianças pequenas, mas é possível achar hotéis razoáveis por preços ainda menores fora dos parques.

Isso rola nos arredores, como em Kissimmee, e mesmo em Orlando, inclusive nas imediações da International Drive (I-Drive). Lá, você ficará perto de shoppings e da maioria dos centros de lazer.

Alguns hotéis da região, como o Renaissance Orlando at Sea World e o Doubletree by Hilton, são parceiros da rede SeaWorld Parks & Entertainment e oferecem benefícios relacionados aos parques do grupo, como transporte gratuito.

Mas se a ideia é economizar para valer, dá para optar pelas redes simples, porém renomadas, como Holiday Inn, La Quinta e Best Western. Fora de temporada, as diárias podem ser inferiores a US$ 80.

Quem busca hotéis de luxo em Orlando, por sua vez, encontra grifes como Waldorf Astoria, Hyatt Regency e The Ritz-Carlton. Os preços nesse caso, mesmo para quem pesquisa com antecedência, dificilmente são menores que US$ 400.

Há também boas opções intermediárias, como o temático Margaritaville Resort, em Kissimmee, que abriu recentemente e carrega a bandeira da famosa franquia de bares Jimmy Buffett’s Margaritaville, fundada na Flórida.

Desvantagens

Se a ideia é ir aos parques de apenas um complexo temático, como a Disney World ou a Universal, é bem mais cômodo ficar em um hotel dentro deles. Você terá vários benefícios, como verá abaixo, e não precisará se preocupar muito com o transporte, a não ser o transfer de ida e volta do aeroporto.

O fato é que, para quem fica fora dos parques, é recomendado alugar um carro (faça a pesquisa aqui para encontrar as melhores ofertas de aluguel de carro em Orlando) ou usar aplicativos de transporte, o que incorrerá em gastos extras de qualquer forma.

Ficar fora dos parques também é menos vantajoso para quem pretende passar menos de três dias em Orlando. Isso porque, nesse caso, quanto menos você tiver de se deslocar, melhor, Dentro desse cenário, o recomendado é escolher poucos parques para visitar e se hospedar neles.

Para quem viaja com bebês ou crianças muito pequenas, de até dois anos, os hotéis fora dos parques também costumam ter menos benefícios, justamente pelos motivos listados acima, que afetam a comodidade. Nesse caso, é melhor focar em um centro de lazer, como a Disney World, e passar dias mais tranquilos lá dentro.

Hotéis dentro dos parques

Polynesian, hotel de luxo da Disney

Confira as vantagens e desvantagens de se hospedar dentro dos parques de Orlando.

Vantagens

Quem se hospeda em Orlando nos resorts da Disney World ou hotéis da Universal tem à disposição uma série de benefícios que, em geral, são interessantes principalmente para quem viaja pela primeira vez para a região.

Uma dessas vantagens é o transporte gratuito para os respectivos parques do grupo, que pode ser feito de ônibus, barco (em alguns hotéis de ambos os complexos) ou monorail (este último, disponível para alguns empreendimentos da Disney World).

Os hóspedes do complexo do Mickey recebem ainda uma pulseira, chamada MagicBand, com a qual dá para entrar mais cedo ou sair mais tarde dos parques, conforme cronograma publicado aqui. Fora isso, têm prioridade na hora de reservar acessos a filas rápidas nas atrações.

Na Universal, por sua vez, os benefícios oferecidos aos hóspedes variam de acordo com o resort escolhido. Todos eles garantem entradas mais cedo nas áreas do Harry Potter situadas nos dois parques temáticos do grupo em Orlando, o Universal Studios e a Islands of Adventure.

O mesmo vale para o aquático Volcano Bay. Quem fica nos três hotéis mais luxuosos (Loews Portofino Bay, Hard Rock Hotel e Loews Royal Pacific) soma a esse benefícios a prioridade de assentos nos restaurantes do complexo e, o principal, o acesso mais rápido a todas as atrações que contam com o sistema Universal Express.

Há ainda outras vantagens oferecidas tanto para os hóspedes da Disney World quanto da Universal, como serviço de concierge com reserva de ingressos e a possibilidade de usar o cartão do quarto (ou a MagicBand, no caso da Disney World) para fazer compras no respectivo complexo.

Assim, não há necessidade de carregar pacotes e sacolas enquanto se diverte nos parques, já que é possível solicitar que as compras sejam entregues diretamente no hotel. E os valores são cobrados apenas no check out.

Desvantagens

Temáticos, com belas piscinas e muitas vezes com suítes que remetem a personagens dos sonhos, como as princesas, a turma de Carros ou os minions, os hotéis dentro dos parques de Orlando são realmente tentadores, mas é preciso analisar outras questões antes de optar por se hospedar neles.

A principal delas é que todos os benefícios oferecidos são restritos ao grupo ao qual o resort pertence, e dificilmente um brasileiro vai a Orlando para visitar apenas a Disney World, ou então ficar exclusivamente dentro da Universal. Assim, você precisará de carro caso queira explorar outros lugares da cidade.

Se você já conhece Orlando ou você ficará mais de uma semana por lá, por exemplo, vale a pena sair um pouco dos parques e ampliar o roteiro. Aí, para ficar mais livre e disposto a deslocamentos, talvez não faça sentido ficar dentro do parques.

De quebra, há ofertas econômicas nos complexos de lazer, mas preços em conta para valer são encontrados apenas nos hotéis fora dos parques em Orlando.

Casas de aluguel

Piscina em casa de aluguel em Kissimmee

Confira as vantagens e desvantagens de alugar uma casa em Orlando.

Vantagens

A melhor pedida para quem viaja em turma ou em família grande é alugar uma casa em Orlando. Grupos de oito pessoas, por exemplo, podem dividir uma diária de US$ 250, na alta temporada, para ficar em uma residência confortável com quatro quartos (duas suítes), cozinha, sala de estar e jantar, salão de jogos, piscina e garagem para dois carros. Tudo mobiliado com eletrodomésticos modernos, com direito a TVs 4K e computador com internet.

A cidade de Kissimmee, que fica perto da Disney World, está repleta de mansões desse tipo, mas existem apartamentos menores ou condos (casas geminadas) com preços ainda mais vantajosos em torno da International Drive, em Orlando. Uma simples pesquisa online revela uma série de empresas que alugam imóveis na região, algumas delas, inclusive, comandadas por brasileiros.

Desvantagens

A desvantagem de ficar em uma casa de aluguel em Orlando é que não há ninguém para limpar, fazer comida ou arrumar as camas. No check-out, a residência tem de estar em ordem, mas não há necessidade de fazer uma faxina pesada, pois uma taxa de limpeza é cobrada na hora de fechar o contrato. Isso, porém, deve ser contabilizado como um gasto extra.

10 opções de hospedagem em Orlando e região

Confira aqui onde se hospedar em Orlando.

DENTRO DOS PARQUES

Disney’s Art of Animation Resort

Disney’s BoardWalk Inn Resort

Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites

Loews Portofino Bay Hotel

Legoland Florida Hotel

FORA DOS PARQUES

DoubleTree by Hilton Hotel Orlando at SeaWorld

La Quinta Inn & Suites

Blue Tree Resort Lake Buena Vista

Waldorf Astoria Orlando

Four Seasons Orlando

Disney’s Art of Animation Resort

Disney’s Art of Animation

Com decoração inspirada em animações clássicas da Disney, como Procurando Nemo, Carros, O Rei Leão e A Pequena Sereia, é perfeito para quem viaja com crianças. Diárias desde US$ 153.

—

Disney’s BoardWalk Inn Resort

Disney BoardWalk Inn

Conta com decoração retrô e oferece várias opções de lazer espalhadas por um enorme calçadão à beira da lagoa, com direito a danceteria, lojas e bares. Dele, é possível ir de barco para o Epcot e o Hollywood Studios, já que a localização é pereita dentro da Disney World. Diárias desde US$ 499.

—

Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites

Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites

O Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites, mais novo hotel da Universal, é ótimo para quem viaja em família, já que tem quartos amplos e com copa. Seu principal chamariz são as tarifas acessíveis, com preços a partir de US$ 79 por noite.

—

Loews Portofino Bay Hotel

Loews Portofino Bay Hotel

Inspirado em Portofino, na Riviera Italiana, é o hotel mais luxuoso da Universal. O cenário é lindo, com barquinhos espalhados por um lago e calçadão com mesinhas. Algumas suítes têm como tema Meu Malvado Favorito. Diárias desde US$ 464.

—

Legoland Florida Hotel

Legoland Hotel

Colorido e repleto de objetos construídos com formato de blocos de Lego, é uma extensão do parque Legoland, em Winter Haven. Tem quartos inspirados em piratas, no antigo Egito e em personagens. Diárias desde US$ 404 (com acesso gratuito aos parques).

—

DoubleTree by Hilton Hotel Orlando at SeaWorld

Parceiro do grupo SeaWorld, mas situado fora do complexo, este hotel tem quartos simples, porém oferece um bom custo-benefício. É bem localizado, abriga três piscinas e tem estacionamento gratuito. Diárias desde US$ 76.

—

La Quinta Inn & Suites

La Quinta, em Orlando

Tem quartos e dependências amplas e oferece estacionamento e wi-fi gratuitos. O café da manhã, de estilo continental, também está incluído. Fica ao lado do complexo I-Drive 360. Diárias desde US$ 139.

—

Blue Tree Resort Lake Buena Vista

Blue Tree Lake Buena Vista

A famosa rede Blue Tree conta com um simpático resort próximo da Disney World. Há apartamentos e suítes com cozinha, para quem gosta de preparar as refeições no quarto. Diárias desde US$ 222.

—

Waldorf Astoria Orlando

Waldorf Astoria Orlando

O primeiro Waldorf Astoria construído fora de Nova York é voltado para um público sofisticado que busca mimos, como spa, campo de golfe com 18 buracos e restaurantes de qualidade. Diárias desde US$ 449.

Faça aqui sua reserva no Waldorf Astoria Orlando

—

Four Seasons Orlando

Four Seasons Orlando

Este luxuoso hotel não pertence à Disney, mas fica na área do complexo, próximo ao Magic Kingdom. Os quartos extremamente confortáveis contam com alta tecnologia e oferecem uma série de mordomias para quem procura onde se hospedar em Orlando. Diárias desde US$ 599.

—

