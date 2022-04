Testamos: Beats Fit Pro tem abas fixadoras que dão estabilidade durante exercícios físicos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



04/04/2022 | 08:55



O Beats Fit Pro, earphone da Beats by Dr. Dre, foi anunciado no Brasil em fevereiro deste ano. O maior diferencial do modelo está nas abas fixadoras flexíveis. Na prática, elas se encaixam à curva de dentro da orelha, dando maior segurança para praticar exercícios físicos ou até mesmo trabalhar. Nos testes do 33Giga, a novidade se mostrou eficiente – mas incomodou em jornadas mais longas, após quatro horas de uso, em média.

Fora isso, o Beats Fit Pro não traz grandes diferenciais quando comparado a outros earphones da marca. A famosa qualidade sonora, por exemplo, permanece intacta – ainda bem! O aparelho entrega áudio nítido independentemente do volume. Enquanto isso, os graves reforçados dão sensação de imersão. E é possível aproveitar a boa sonoridade em diferentes ritmos, indo, com maestria, do hip hop ao samba e depois para o pop.

Os comandos também são os mesmos. Independentemente do plugue, basta pressionar o botão uma vez para pausar ou dar play em músicas ou atender e desligar ligações. Dois cliques, por sua vez, servem para avançar uma faixa e três, para voltar. Ao segurar o botão por alguns segundos, no entanto, o usuário fará com que o fone de ouvido alterne entre os modos de audição.

O Beats Fit Pro vem com três modalidades. O cancelamento automático de ruído (ANC) anula barulhos externos, isolando o usuário. Já o modo ambiente mantém os sons ao redor. Por último, a equalização adaptativa identifica a atividade (música, filme ou jogo) e ajusta automaticamente as frequências de acordo com o lazer. Todos os recursos cumprem o que prometem.

Vale lembrar que outra forma de dar comandos é com ajuda da Siri, a assistente virtual da Apple. A tecnologia responde bem mesmo com o usuário longe do dispositivo conectado – desde que essa distância não ultrapasse cerca de 10 metros, quando a comunicação começa a falhar. Portas e paredes podem atrapalhar a experiência de áudio.

Raio-X

Nome: Beats Fit Pro

Conexão: Bluetooth

Porta de alimentação: USB-C

Peso: 5,6 gramas cada plugue

Estojo (L x A x P): 6,2 x 2,85 x 6,2 cm

Duração da bateria: 27 horas (modos ANC ou ambiente) ou 30 horas (equalização adaptativa)

Cores disponíveis: preto, branco, cinza e lilás

Preço: R$ 2.599

O que empolga: ótima qualidade sonora, três modalidades de audição, grande autonomia de bateria, boa fixação na orelha

O que desanima: preço salgado, abas fixadoras flexíveis podem incomodar em longas jornadas, cabo USB-C praticamente inútil

Site: https://beats.is/376EyWc



Um ponto positivo do Beats Fit Pro é o desempenho da bateria. Quando os modos ANC ou ambiente estão ativos, o fone reproduz até seis horas de som. O estojo de carregamento fornece 21 horas adicionais, totalizando até 27 horas. Com a equalização adaptativa, o earphone dura até sete horas ou 30 horas, respectivamente. É importante destacar que cinco minutos de carga proporcionam até uma hora de autonomia. Para a completa, é necessário cerca de 1h30min.

Outros detalhes que merecem destaque são a resistência a respingos de suor e água – classificação IPX4 – e os sensores de detecção de pele, que reproduzem e pausam automaticamente o áudio quando os fones são colocados ou removidos dos ouvidos.

O kit ainda oferece três tamanhos de encaixes de silicones (pequeno, médio e grande) e um pequeníssimo cabo com ambas as pontas USB-C – o que significa que, muito provavelmente, o usuário vai ter que caçar outro fio ou um carregador de tomada pela casa. O Beats Fit Pro está disponível nas cores preto, branco, cinza e lilás pelo (salgado) preço sugerido de R$ 2.599.

Na galeria, veja imagens do Beats Fit Pro: