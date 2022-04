Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer estão no paredão falso no BBB22

04/04/2022 | 01:11



Depois de uma eliminação seguida de uma Prova do Líder, a noite finalmente se encerrou no BBB22 com mais uma formação de paredão. Mas, detalhe: dessa vez é falso!

Logo após vencer a Prova do Líder, Paulo André indicou Linn da Quebrada para a berlinda, que teve direito a um contragolpe e puxou Gustavo. Seguindo a dinâmica da prova, Jessi venceu o sorteio e teve direito a colocar mais um participante no paredão. A professora decidiu por Arthur Aguiar.

Para finalizar a formação, a casa teve que fazer voto aberto. Eli e Pedro Scooby empataram, e Paulo André decidiu livrar o surfista da berlinda.

Portando, o paredão falso será entre Arthur Aguiar, Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer.

Quem você quer que vá para o quarto secreto na próxima terça-feira, dia 5?