Eslovênia é eliminada do BBB22 com 80,74 por cento dos votos

04/04/2022 | 00:10



Eslovênia é a décima primeira eliminada do BBB22. A sister deixou a casa na noite deste domingo, dia 3, com 80,74 por cento dos votos - zero surpresas para o público, que já vinha querendo eliminar a miss há algum tempo.

A passagem de Eslô foi bem animada, com direito a muita estratégias, casamento com Lucas e uma fuga bem sucedida do paredão por dez semanas. A sister é a penúltima sobrevivente do famoso quarto lollipop.