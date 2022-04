Judoca olímpico inspira jovens em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 20:57



O Educandário Santo Antônio, em Santo André, recebeu a ilustre presença do judoca olímpico Charles Chibana, para a inauguração de sua sala de inteligência cinestésica corporal, equipada com tatame e que servirá aos treinos de judô e de ginástica artística do centro educacional. O esportista foi recepcionado pela diretora, Denise Bernardo, pelo sensei Lucas Lopes, pelo diretor de esportes Piero Trentim e pela coordenadora pedagógica Nathalie Michelini.

Aos 32 anos, Chibana – que treina no EC Pinheiros, na Capital e integra a Seleção Brasileira – esteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Aliás, vestia o judogi que utilizou justamente naquela Olimpíada. Durante a visita, além da inauguração, o atleta aproveitou para conversar com alunos, atraindo interesse principalmente dos praticantes do esporte do 2º ao 9º anos – aliás, há uma semana a equipe de judô do Educandário foi campeã geral da 1ª etapa do Circuito Escolar e terceira colocada no 1º festival da ADSA (Associação Desportiva Santo André).

Durante o bate-papo, o judoca falou sobre sua trajetória no esporte e causou empatia, admiração e surpresa ao contar que iniciou na modalidade aos 6 anos e, aos 15, já havia alcançado a faixa preta.

Em seu currículo, Charles Chibana ostenta uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e um ouro por equipes nos Jogos Mundiais Militares (ambas em 2015).