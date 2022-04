'Ficar não ia me fazer bem', diz Tiago Abravanel sobre o 'BBB 22'

03/04/2022 | 19:30



Após desistir do BBB 22, Tiago Abravanel voltou à TV Globo para participar do Altas Horas deste sábado, 2. O ex-brother falou sobre a participação no reality show e o que o motivou a desistir.

"Eu era viciado em BBB. Achei que ia chegar e causar, fazer estratégia, mas, na hora que a gente passa por aquela porta, tudo muda. Parece que é um universo paralelo mesmo", disse.

"E é uma experiência inesquecível, não me arrependo por nenhum segundo de ter entrado na casa, de ter vivido o que eu vivi, de ter conhecido essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se ficasse mais um pouco, não ia me fazer bem. Então já que inventaram o botão, eu apertei e vazei", completou.