Grammy 2022 ocorre neste domingo; Veja indicados, shows e onde assistir

03/04/2022 | 17:01



Após ser adiada por conta do avanço da variante Ômicron, a 64ª edição do Grammy Awards será realizada neste domingo, 3, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. O Estadão vai fazer a cobertura ao vivo do evento no Twitter, comentada pelo colunista Murilo Busolin e pelos jornalistas João Abel e Carla Menezes.

Com plateia e apresentações ao vivo, as expectativas para a premiação são altas. Os indicados foram anunciados em novembro de 2021 e o grande destaque é Olivia Rodrigo.

A cantora norte-americana concorre em quatro das maiores categorias - melhor álbum, canção, gravação e artista revelação. Outros nomes como Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X também chamam atenção nas indicações.

Em 11 categorias, o pianista Jon Batiste, responsável pela trilha do filme Soul, é o mais indicado da noite.

A apresentação oficial do Grammy será feita pelo ator Trevor Noah. O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morto no último dia 25 de março está entre os nomes que serão homenageados.

Para além dos prêmios, os shows ao vivo são o ponto alto da noite. O público poderá prestigiar performances do grupo de k-pop BTS, dos rappers Lil Nas X e Jack Harlow e dos cantores Billie Eilish, John Legend, Lady Gaga e Olivia Rodrigo, além de outros artistas.

A cerimônia de entrega dos gramofones começa a partir das 21 horas (horário de Brasília) e a transmissão oficial do evento no Brasil é feita pelo canal TNT.

Já a entrada dos famosos no tradicional tapete vermelho poderá ser vista no canal E!, às 19 horas. Além disso, existe uma pré-cerimônia onde a maioria dos prêmios são entregues e é transmitida pelo canal do YouTube do Grammy Awards.