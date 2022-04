Boris Johnson: Putin está desesperado e sua invasão (à Ucrânia) está falhando

03/04/2022 | 16:55



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, publicou em seu perfil no Twitter neste domingo, 3, uma nota condenando os ataques a cidades ucranianas que resultaram na morte de civis. Para ele, tratam-se de crimes de guerra que mostram o "desespero" do presidente russo Vladimir Putin.

"Os ataques desprezíveis da Rússia contra civis inocentes em Irpin e Bucha são mais uma evidência de que Putin e seu exército estão cometendo crimes de guerra na Ucrânia. Nenhuma negação ou desinformação do Kremlin pode esconder o que todos sabemos ser a verdade - Putin está desesperado, sua invasão está falhando e a determinação da Ucrânia nunca foi tão forte", escreveu Johnson.

O premiê ainda pontuou que fará tudo o que estiver ao seu alcance para "enfraquecer a máquina de guerra de Putin". "Estamos intensificando nossas sanções e apoio militar, bem como reforçando nosso pacote de apoio humanitário para ajudar os necessitados em campo", afirmou o primeiro-ministro britânico.

Ele acrescentou que o Reino Unido tem apoiado as investigações do Tribunal Penal Internacional "sobre as atrocidades cometidas na Ucrânia", e que o secretário de Justiça britânico, Dominic Raab, autorizou apoio financeiro adicional e o envio de investigadores especializados para tratar do caso. "Não descansaremos até que a justiça seja feita", concluiu Johnson.