Orquestra Sinfônica de Santo André faz concerto especial em homenagem à banda Led Zeppelin; veja vídeo

03/04/2022 | 16:29



A Orquestra Sinfônica de Santo André fez hoje pela manhã um concerto especial em homenagem à banda Led Zeppelin, no Parque Central, na Vila Assunção. A apresentação gratuita faz parte da programação de aniversário da cidade, que celebra no próximo dia 8 de abril, 469 anos, e contou com a presença do prefeito andreense, Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, e filha do casal, Maria Carolina.

O concerto, que foi assistido por cerca de 500 pessoas, contou com a participação da banda Ledness, formada pelo ex-integrante do Ultraje a Rigor Heraldo Paarmann (guitarra, violão, theremin e backing vocal), Márcio Parra (vocal, violão e gaita) e Patrick Niederauer (bateria, backing vocal). Os arranjos orquestrais, especialmente realizados para este concerto, são de Thiago Spada, Dino Barioni, Leandro Nonato e Vitor Giovannitti.

Além da apresentação musical, o Parque Central também recebeu o Festival Multicultural, que promoveu atividades esportivas e culturais durante todo o dia. Quem foi até o espaço pode aproveitar as apresentações musiciais, espetáculo teatral para família e oficinas.