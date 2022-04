'The Voice +': Vera de Maria Maga é a vencedora da 2ª temporada

03/04/2022 | 16:41



Vera de Maria Maga, de 61 anos, de Petrolina (PE), venceu a 2ª temporada do The Voice +. Ela conquistou 34,86% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.

Cantora profissional há 45 anos, ela participou do reality show no time de Toni Garrido e conquistou o troféu cantando a música Índia, de Gal Gosta.

A música entrou na vida de Vera ainda na adolescência. Ela começou a cantar aos 9 anos enquanto acompanhava no triângulo o trio de pé de serra que o seu tio tinha.

A pedagoga aposentada possui 11 CDs gravados, sendo um apenas com músicas autorais. Quando entrou no programa, disse que o objetivo era mostrar seu talento e renovar seus sonhos.