Vyni ganha recado de Juliette durante show da cantora em João Pessoa

03/04/2022 | 16:12



O ex-BBB Vyni aproveitou muito o show de Juliette na noite deste sábado, 2, em João Pessoa, e realizou o sonho de conhecê-la de perto. No Instagram , ele publicou uma série de stories, mostrando trechos da apresentação.

Logo que ele foi eliminado do BBB 22, a artista o convidou para estar num show dela. Durante a performance, a vencedora do reality em 2021 mandou um recado para o jovem.

"Obrigada por todas as palavras que você disse de carinho. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, a gente tem que admirar. Você é um menino bom, eu via no seu olhar, eu via você com medo e agora eu queria lhe dar um abraço, mas aqui em João Pessoa, na Paraíba, você é muito abraçado", ela disse.

Emocionado, Vyni ficou sem palavras e, depois, publicou fotos do encontro com a 'rainha dos cactos'.