Will Smith passará tempo em retiro de estrelas para lidar com polêmica do tapa em Chris Rock

03/04/2022 | 15:10



Com a forte repercussão do tapa em Chris Rock durante a cerimônia ao vivo do Oscar 2022, Will Smith ainda está tentando processar toda a situação. Bombardeado por críticas, o ator deverá passar um tempo em um retiro frequentado por celebridades para lidar com todo o estresse vivido.

Uma fonte de Hollywood informou ao jornal The Sun:

- O impacto da reação atingiu Will com força, então ele receberá ajuda para lidar com o estresse. Esta é, sem dúvida, a batalha de sua carreira. Será um retiro de alto nível usado pelos ricos e famosos e ele fará muita busca pela alma e trabalhará para descobrir como pode seguir em frente.

Na última sexta-feira, dia primeiro, Will Smith revelou que renuncia como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. No entanto, o informante afirmou ao veículo britânico que o discurso de renúncia indica que o marido de Jada Smith teme ser destituído do Oscar de Melhor Ator, conquistado com a sua performance em King Richard: Criando Campeãs.

- Ele espera que a conversa avance para que ele possa voltar e salvar sua reputação e carreira. Seu discurso de renúncia levanta a possibilidade de que ele teme ser destituído de seu Oscar. Isso seria um golpe de martelo para ele.

Por outro lado, Chris Rock continua com a agenda de shows de sua turnê de comédia nos Estados Unidos.