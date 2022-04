Aos 93 anos, morre Estelle Harris, atriz de 'Seinfeld' e 'Toy Story'

03/04/2022 | 13:47



Estelle Harris morreu neste sábado, 2, aos 93 anos. Ela entrou para a história da TV como a mãe de pavio curto de George Costanza em Seinfeld e também dublou a Sra. Cabeça de Batata na franquia Toy Story.

Como a matrona de classe média Estelle Costanza, a atriz colocou uma marca memorável em seu papel recorrente na comédia dos anos 1990. Com sua voz aguda e atitude arrogante e humorística, ela era um arquétipo de indignação materna.

Trocando insultos e absurdos com seu marido na tela, interpretado por Jerry Stiller, ela ajudou a criar um par de pais que deixaria até mesmo um psiquiatra impotente para fazer qualquer coisa, exceto esperar que eles se mudassem para a Flórida - como seu filho, interpretado por Jason Alexander, inutilmente os encorajou a fazer.

O agente da atriz, Michael Eisenstadt, confirmou a morte dela em Palm Desert, Califórnia, na noite de sábado.

Estelle contava que espectadores de todas as origens diziam que ela era exatamente como suas próprias mães. "Ela é a mãe que todo mundo ama, mesmo sendo uma dor de cabeça", disse ela ao Pittsburgh Post-Gazette em 1998.

O papel definidor da carreira veio depois de décadas no palco e nas telas. Nascida em 22 de abril de 1928, na cidade de Nova York, ela cresceu na cidade e mais tarde no subúrbio de Tarentum, Pensilvânia, em Pittsburgh, onde seu pai era dono de uma loja de doces.

Ela começou a explorar seus talentos cômicos em produções do ensino médio, onde percebeu que "poderia fazer o público ficar histérico", como disse à revista People em 1995.

Depois que as nove temporadas de Seinfeld terminaram em 1998, Estelle continuou a aparecer no palco e nas telas. Ela dublou a Sra. Cabeça de Batata no blockbuster animado de 1999 Toy Story 2 e interpretou a personagem Muriel no popular seriado do Disney Channel Zack & Cody: Gêmeos em Ação, entre outros papéis.

Ela havia parado de seguir o show business quando se casou no início dos anos 1950, mas voltou a atuar em grupos amadores, jantares teatrais e comerciais à medida que seus três filhos cresciam.

Eventualmente, Estelle começou a aparecer em papéis de convidada em programas de TV, incluindo a comédia Night Court, e em filmes como o épico Era uma vez na América, de 1984, do diretor Sergio Leone.

Sua estreia em Seinfeld veio em um dos episódios mais celebrados do programa: o vencedor do Emmy de 1992 The Contest, no qual os quatro personagens centrais desafiam uns aos outros a se absterem de fazer o que é artisticamente descrito apenas como "isso".

A atriz continuou a aparecer em mais dezenas de episódios do "show sobre nada". Ela fervia por causa da paella desprezada, gritava sobre o lenço de George na cama dos pais e preparou a propagação para o feriado idiossincrático do marido da tela Frank, o Festivus.

"Estelle é uma artista nata", disse Jerry Stiller ao The Record of Bergen County, em 1998. "Eu apenas vou com o que tenho, e ela volta para mim da mesma maneira."

Ainda assim, ela viu um tom simpático em sua personagem, muitas vezes dizendo que Estelle se irritava com seu companheiro desajeitado e um filho preguiçoso.

Os espectadores, ela disse a um entrevistador em 1998, "apenas olham para ela como sendo engraçada, fofa e faladora. Mas não é assim que eu interpreto ela. Eu a interpreto com miséria por baixo".

Estelle Harris deixou três filhos, três netos e um bisneto.