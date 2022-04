Nasce Ayla, filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro

03/04/2022 | 13:40



Bárbara Evans deu à luz Ayla na manhã deste domingo, 3, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. No Instragram, ela e o marido, Gustavo Theodoro, publicaram fotos de momentos do parto.

Na noite deste sábado, o casal apareceu em stories dizendo que estava à espera da menina, mas a modelo explicou que os dois estavam em casa e faltavam alguns dias para a cesárea.

"A bolsa estourou e nossa princesa veio ao mundo de surpresa. Não adiantou a gente tentar decidir por ela, ela já veio ao mundo tomando suas próprias decisões", escreveu Bárbara no post em que fala do nascimento da filha.

"Mamãe correu para tomar uma ducha e fazer uma maquiagem, com a unha grande e vermelha mesmo. E assim nossa ariana Ayla chegou em nossas vidas", ela completou.

Theodoro também falou sobre o momento. "E ela chegou para alegrar ainda mais os nossos dias! Que Deus abençõe sempre você, minha filha, o papai te ama muito!" Ayla Clark Theodoro veio ao mundo às 5h11, pesando 2,8 quilos e medindo 48 centímetros.

Monique Evans, mãe de Bárbara, também celebrou o nascimento da neta nas redes sociais. "Estou transbordando de felicidade. Gostaria de ter participado desse momento mágico, mas ela estava com pressa. Que seja muito abençoada. Parabéns, papais, amo vocês", disse.

Casamento e gravidez de Bárbara Evans

O casal ficou noivo em dezembro de 2019 e se casariam no religioso em agosto do ano seguinte, mas, devido à pandemia, a cerimônia não ocorreu. Eles oficializaram a união em um casamento civil, em maio de 2020, em uma capela no haras da família de Theodoro.

A celebração contou apenas com a presença de duas testemunhas, uma pequena equipe de foto e vídeo, oficiais de registro em cartório e uma violinista.

A modelo fez um tratamento para realizar a fertilização in vitro, que consiste na estimulação ovariana para produção de óvulos. Por causa disso, ela chegou a ganhar 14 quilos e falou sobre aceitação do próprio corpo.

Bárbara engravidou de gêmeos, mas em setembro do ano passado disse que um dos embriões não estava se desenvolvendo. Dias depois, ela confirmou que o coração de um dos bebês parou de bater, mas não precisou fazer qualquer procedimento para retirada, pois, em fase inicial de gestação, o corpo absorveria o feto.

"Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar. Não chorei, estou chorando aqui pela primeira vez. Mas estou bem, estou em paz, Deus sabe o que é melhor para gente", disse na ocasião.