César Tralli viraliza na web após cometer erro e chamar o Jornal Nacional de Jornal Hoje

03/04/2022 | 13:10



Ao vivasso, hein! César Tralli virou assunto na internet após cometer uma gafe enquanto apresentava o Jornal Nacional ao lado de Aline Aguiar.

Acostumado a estar no comando do Jornal Hoje, o jornalista acabou trocando os nomes dos telejornais e se despediu do matutino no lugar do noturno na hora de encerrar a edição do último sábado, dia 2.

- O Jornal Hoje fica por aqui. Muito obrigado e uma boa noite para você, disse o âncora.