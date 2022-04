Santo André dá início às comemorações

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 07:01



Santo André deu início neste fim de semana aos eventos em comemoração aos 469 anos da cidade, que serão celebrados na sexta-feira. Entre as opções do calendário, o Festival Multicultural, que acontece hoje, a partir das 11h, no Parque Central, na Vila Assunção, é o destaque. O evento contará com apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), que vai exibir o concerto Led Zeppelin Sinfônico, no palco principal. Todas as atividades são gratuitas.

O tributo a Led Zeppelin terá como convidada a banda Ledness, formada pelo ex-integrante do Ultraje a Rigor Heraldo Paarmann (guitarra, violão, theremin e backing vocal), Márcio Parra (vocal, violão e gaita) e Patrick Niederauer (bateria, backing vocal). Os arranjos orquestrais, especialmente realizados para este concerto, são de Thiago Spada, Dino Barioni, Leandro Nonato e Vitor Giovannitti.

No segundo palco do Parque Central, na tenda azul, o Festival Multicultural toma conta do espaço e promove, das 10h às 17h, apresentações musicais de MPB, Rock e Jaz; espetáculo teatral com o grupo Grilo Chico, e oficina de desenhos geométricos com carimbo.

Próximo à tenda azul ocorrem diversas atividades de lazer com jogos, brincadeiras, mini quadras esportivas, jogos de lançamento, espaço kids, oficina, revoada de pipas e cama elástica. A programação começa às 10h e vai até as 16h.

DOMINGO NO PAÇO

Além dos eventos no Parque, os andreenses também podem aproveitar as festividades abertas no Paço Municipal da cidade. localizado na Praça IV Centenário, no Centro.

O evento focado em atividades de lazer oferece jogos, brincadeiras, mini quadras esportivas, jogos de lançamento, slackline, espaço kids, espaço para bikes com triciclos família e trenzinho praiano, som ambiente e praça de alimentação. No primeiro domingo de cada mês, a Biblioteca Nair Lacerda participa da programação com todos os serviços disponíveis para os visitantes, como cadastro e empréstimo de exemplares, além de poderem usufruir da estrutura do espaço.

Hoje a programação ainda conta com outras atrações distribuídas pelo município. A agenda completa está disponível no site do aniversário da cidade (santoandre469anos.com.br. Os ingressos dos eventos podem ser trocados por alimentos não perecíveis a partir de 2 quilos.