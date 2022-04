Esteticista detalha carreira internacional

Da Redação

02/04/2022



O fim de um relacionamento foi o impulso para que Luana Rastelli deixasse de ser sócia de uma clínica de estética em Santo André para tornar-se uma empreendora internacional da beleza, com negócios em outros países, como França, Espanha e Portugal. Na sexta-feira, às 20h, ela lança o livro Dash Boss, no Allegro Buffet (Rua Alegre, 1.127), em São Caetano.

“A minha história é singular pois sou como uma dessas pessoas que não me achava capaz até arriscar, mesmo com todos os problemas e riscos que encontrei no meu caminho eu não desisti, não tomei caminhos errados e não deixei de acreditar em mim, chorei muito, mas hoje cada

lágrima me fez ser mais forte, mais corajosa, mas visionária pois eu não aceito o básico, eu gosto de ser diferente, gosto de arriscar novos caminhos e por isso eu sou quem eu sou”, afirma.

Luana conta que, aos 24 anos, dividia o comando de uma bem sucedida clínica de estética com a melhor amiga em Santo André, tinha um relacionamento sério e uma família feliz. A vida quase perfeita mudou quando o romance acabou.

Ela então resolveu ganhar o mundo. Sem medo de arriscar, seguiu para os Estados Unidos. “Os anos fora do Brasil me fizeram amadurecer muito, pois estava totalmente sozinha, com pessoas de culturas e costumes totalmente diferentes, sofri preconceito e recebi muitos nãos no meu caminho”, conta a empresária.