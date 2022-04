Eletronuclear diz que Angra 1 e 2 operam normalmente após temporal

02/04/2022 | 20:56



A Eletronuclear informou neste sábado, 2, que as usinas nucleares Angra 1 e 2 operam normalmente, com capacidade total, não tendo sido afetadas pelo temporal que caiu entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado na Costa Verde, litoral do Estado do Rio.

Segundo a empresa, há pontos de interdição parcial ou total na rodovia BR-101 (antiga Rio-Santos) por conta de deslizamentos no município de Angra dos Reis. Essas localidades, no entanto, estão distantes da área de abrangência do Plano de Emergência Externo (PEE) da central nuclear.

A empresa informou que está contribuindo com maquinário e pessoal para auxiliar na desobstrução das estradas. Além disso, o Hospital de Praia Brava - operado pela Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) - está de prontidão para atuar no atendimento às vítimas das chuvas.