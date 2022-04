Mauá reabre amanhã Restaurante Popular

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 06:49



A Prefeitura de Mauá reabrirá amanhã o Restaurante Popular, que serve refeições diárias pelo preço único de R$ 2. Desde o início da pandemia o serviço era oferecido por meio de marmitas, sendo proibida a refeição no espaço. A partir de amanhã, o equipamento voltará a receber 100% da sua capacidade e, de acordo com o Paço, serão adotados todos os cuidados de higiene para garantir a segurança sanitária dos usuários e funcionários.

Além da reabertura do equipamento, o programa Jantar Popular, que funcionava por meio de distribuição de marmitas no terminal central do município, agora passará a disponibilizar alimentos no Restaurante Popular, em razão do avanço das obras da Nova Estação, projeto que pretende entregar um novo terminal rodoviário na região central da cidade.

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) ressaltou a importância da reabertura do Restaurante Popular no momento de flexibilização da pandemia. “Principalmente na situação em que estamos vivendo de crise econômica, que faltam recursos, é essencial oferecer lugar com comida de qualidade para atender as pessoas mais vulneráveis. Esse é o principal objetivo do Restaurante Popular”, declarou o chefe do Executivo.

O almoço servido no restaurante municipal é elaborado por nutricionista, sendo composto por prato principal, com arroz e feijão, variação de carnes (carne bovina, suína, aves, peixes ou ovos), guarnição (verduras, legumes refogados ou cozidos, macarrão, entre outros), salada, sobremesa (frutas ou doces) e suco.

Localizado na Rua General Osório, 144, Vila Bocaina, o Restaurante Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. A partir de amanhã o espaço também vai abrir das 17h às 18h30 para disponibilizar as marmitas do Jantar Popular. Diariamente são distribuídas, em média, 1.000 refeições.





CAFÉ DO TRABALHADOR

Outro serviço de alimentação oferecido pela Prefeitura é o Café do Trabalhador, que foi ampliado no ano passado. Até 2020, o local atendia diariamente 1.300 pessoas e, em 2021, aumentou em 23% o número de atendimentos diários, passando para 1.600 no total.

O projeto funciona de segunda a sexta-feira, das 5h às 7h30, e visa garantir acesso gratuito a alimentação com condições nutricionais favoráveis aos usuários do terminal rodoviário central. A iniciativa oferece cardápio diversificado semanalmente aos usuários, com café puro, café com leite, cappuccino, chocolate, pão, bolo e biscoito.

BOM PRATO

Em julho de 2021, o então vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que quinta-feira assumiu o comando do Estado após a renúncia de João Doria (PSDB), anunciou o investimento de R$ 1 milhão para implementação da primeira unidade do Bom Prato em Mauá. Segundo Marcelo Oliveira, a administração está buscando espaço que atenda aos critérios estabelecidos pelo programa, como local com 700 metros quadrados e que seja localizado no Centro. "Com a implantação do Bom Prato no município pretendemos diminuir o preço das refeições do Restaurante Popular, passando de R$ 2 para R$ 1", afirmou o prefeito.