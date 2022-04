Julinho Fuzari filia-se ao PSC para tentar vaga na Assembleia

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 06:42



O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari deixou o União Brasil e filiou-se ao PSC na manhã de ontem, último dia de prazo de filiação partidária. Ele acatou convite do presidente do partido, o deputado federal Gilberto Nascimento.

Segundo o vereador, a mudança partidária deu-se após avaliação de que a sigla pode oferecer ambiente propício em busca de uma cadeira na AssembleiaLegsilativa. O PSC é o mesmo partido escolhido pelo jornalista e apresentador de televisão José Luíz Datena, que deverá se lançar como candidato ao Senado, na chapa de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) ao governo do Estado.

“Nunca escondi como atuo em meu mandato, que é voltado às bandeiras da centro-dereita. Me sinto confortável para disputar eleição como pré-candidato a deputado estadual, pois o partido me dá condições para isso”, avaliou o parlamentar de São Bernardo. Fuzari também deverá assumir o comando do diretório municipal da sigla.