Sto.André combate excesso de peso

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 07:45



Certo dia, em 2016, ao passar diante de um espelho, a auxiliar de produção Miriã Furlanetto Guimarães de Assis, que tem 1,64m de altura, sentiu desconforto ao ver o reflexo da própria imagem. O incômodo com o corpo foi aumentando até o ponto de ela evitar trocar de roupa diante do marido. “Só ficava nua na frente dele no escuro”, conta. Então com 39 anos e 124 quilos, decidiu procurar ajuda.

Seis anos depois, Miriã é outra pessoa. Física e psicologicamente falando. Pesando 76 quilos e de bem com a vida, um de seus passatempos preferidos é ir às lojas de roupas experimentar os últimos modelos exibidos nas vitrines. “A melhor decisão da minha vida foi buscar ajuda médica.”

Preocupada com as consequências do excesso de peso – que, além da alma, lhe machucava as pernas, nas quais sentia dores terríveis e constantes –, Miriã entrou na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Helena, em Santo André, onde mora. Ela ainda não sabia, mas o município estava monitorando a obesidade.

Em dezembro de 2018, técnicos da Secretaria de Saúde de Santo André apresentaram o resultado de força-tarefa realizada nas unidades básicas: pelo menos 60% dos pacientes que procuravam atendimento apresentavam excesso de peso (índice de massa corporal acima de 25) ou obesidade (IMC acima de 30).

O número assustou a administração. Em março do ano seguinte, em resposta às conclusões do levantamento, o prefeito Paulo Serra (PSDB) inaugurava o Núcleo de Obesidade, em prédio anexo ao CHM (Centro Hospitalar Municipal), na Vila Assunção, destinado a implantar linha de cuidados aos cidadãos acima do peso – tudo pago pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“A porta de entrada é a UBS mais próxima da casa do paciente. O médico da rede avalia, faz o diagnóstico nutricional e, quando há sobrepeso ou obesidade, apresenta as opções de tratamento”, indica a endocrinologista Maria Carolina Pestana de Andrade do Nascimento, coordenadora do núcleo.

Os médicos das UBSs estão preparados para prescrever terapias a pacientes com excesso de peso. O tratamento é sustentado em dois pilares: dieta hipocalórica, que recomenda o consumo de alimentos in natura e desaconselha os ultraprocessados, e atividade física regular.

Se a estrutura básica não obtiver sucesso na redução do IMC, o paciente é encaminhado ao grupo comandado por Maria Carolina, composto por endocrinologista, cirurgiões (bariátrico e plástico), psicólogo e nutricionista. A equipe é multidisciplinar porque o excesso de peso desencadeia outras doenças, como colesterol, diabetes, apneia do sono e esteatose hepática.

Além dos males físicos, a gordura causa problemas emocionais. “Precisamos, antes de mais nada, desconstruir o estigma da obesidade, o quanto ela pode trazer de desordem comportamental”, explica a psicóloga Ednéia Multini. Alguns pacientes chegam com quadro de depressão importante e impulsos suicidas.

Para dar conta de doença multifacetada, o atendimento no núcleo é versátil. Vai desde o desenvolvimento da motivação do paciente em buscar o IMC adequado – o que inclui atividades lúdicas, como a utilização de imagens recortadas de revistas e jornais para a montagem de figurinos que o paciente gostaria de usar no momento em que atingir a meta – até a operação bariátrica, de redução do estômago.

“A intervenção cirúrgica é o último recurso, recomendado a quem tem IMC acima de 35, após dois anos de acompanhamento, ou acima de 50, de imediato”, diferencia o endocrinologista Antonio Carlos do Nascimento, integrante do núcleo, especialista no assunto e colunista do Diário. O procedimento é contraindicado a pessoas com arritmia ou insuficiência cardíaca importante, hepatite, bipolaridade e esquizofrenia.

A eficiência da cirurgia bariátrica é muito maior que a dos tratamentos convencionais. Vinte por cento dos pacientes que se submetem ao procedimento engordam novamente, contra os 80% que voltam a ganhar peso nas outras terapias.

“Existe um mito popular, já devidamente refutado pela ciência, de que a obesidade é um equívoco pessoal reversível. Muita gente pensa que a pessoa engorda porque não se cuida, porque é desleixada com a própria saúde. Não é verdade”, rebate Nascimento, explicando que substâncias químicas presentes em comidas ultraprocessadas, como conservantes, corantes e aromatizantes, desregulam os parâmetros de saciedade, fazendo com que o indivíduo perca o controle de sua alimentação. “A obesidade é uma doença.”

Nos últimos três anos, 700 pacientes passaram pelo Núcleo de Obesidade. Um deles, Miriã – que fez cirurgia bariátrica em 21 de novembro de 2020, no CHM. “O doutor Antonio Carlos foi um anjo na minha vida.” Se está feliz com o resultado? “Recuperei totalmente a minha autoestima.” Atualmente, seu perfil no WhatsApp exibe uma foto dela junto ao marido, o autônomo Gilson da Costa Assis, 47. A imagem reflete os dois em um espelho, ambos sorrindo.

Município retoma cirurgias bariátricas