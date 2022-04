Força-tarefa realiza 5 mil consultas e exames em Santo André

Da redação



02/04/2022 | 15:54



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu neste sábado (2) mais uma força-tarefa do programa Saúde Fila Zero. Com a ação, a Prefeitura busca reduzir a fila dos munícipes que aguardam por consultas e exames na cidade. É a segunda edição da iniciativa após a pandemia.

Foram realizados cerca de 5 mil procedimentos, entre consultas com clínico geral, pediatra, ginecologista e exames de eletrocardiograma e Papanicolau nas 32 unidades de saúde do município. Os beneficiados pelo programa foram previamente agendados, respeitando a ordem cronológica da fila de espera.

“Este é um dos maiores desafios no pós-pandemia. Depois do nosso esforço em salvar vidas no combate à Covid-19, agora vamos colocar os atendimentos e procedimentos em ordem, com o padrão Qualisaúde que a nossa gente merece. Continuamos trabalhando para oferecer um serviço de qualidade. Em breve teremos mais novidades. Vamos em frente!”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Mais de 400 profissionais participaram da ação entre médicos, equipe de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, oficiais administrativos e técnicos de farmácia. A atividade marca um novo conceito na rede municipal de saúde, pois adianta as agendas e qualifica o atendimento.

Ao longo do dia também foi feita a vacinação de todos os públicos contra Covid-19 que realizaram agendamento e idosos com 80 anos ou mais contra a Influenza em demanda sem agendamento.

No sábado passado foram realizados 2.100 procedimentos, sendo 1.500 atendimentos em ortopedia, 500 em dermatologia, 100 pequenas cirurgias, além de uma cirurgia bariátrica de um paciente preparado pelo Núcleo de Obesidade que já era acompanhado há dois anos.