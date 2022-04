Santo André inaugura nova creche no Jardim do Mirante

Da redação



02/04/2022 | 15:13



A Prefeitura de Santo André, sob comando do prefeito Paulo Serra (PSDB), entregou neste sábado (2) a creche Padre Alfredinho, no Jardim do Mirante. A unidade é a décima construída para os munícipes nesta gestão. O investimento na obra foi de R$ 7,5 milhões.

O equipamento tem capacidade para atender até 350 crianças entre 0 e 3 anos de idade em períodos integral e parcial. O local conta com dez salas de aula (três berçários e sete salas para crianças de 2 e 3 anos), um lactário e três refeitórios, além de brinquedoteca, ateliê e sala multiuso. Foi feita também a implantação de 169 metros quadrados de canteiro de vegetação com o plantio de grama esmeralda, 14 árvores nativas e 42 arbustos.

"Estamos trabalhando desde o primeiro dia para que nenhuma criança em Santo André fique fora da creche. Nossa equipe faz levantamentos permanentes sobre a demanda, o que determina o planejamento da gestão, pois a educação é prioridade total do nosso trabalho. É uma alegria entregar mais este equipamento, com a qualidade que a nossa gente merece. Podem conferir: não deixa nada a desejar em comparação a uma creche particular”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Desde 2019, já foram inauguradas as creches Cata Preta, no bairro Cata Preta; creche Padre José Mahon - Mirante II, no Jardim do Mirante; creches Guaratinguetá I e Larah Santos Campos - Guaratinguetá II, no Jardim Alzira Franco; creches Eloá Cristina Pimentel da Silva e Padre Attilio Taricco, no Jardim Santo André; creche Jardim Rina; creche Edson Felix dos Santos Bigodinho - Jorge Beretta, no Parque Erasmo Assunção, e creche Profª Iara Balieiro Lima, no Tamarutaca.

A previsão é que sejam construídas mais três creches na cidade até 2024, duas no segundo subdistrito e uma na região do Centreville. A Prefeitura pretende entregar em oito anos pelo menos 13 creches aos moradores de Santo André.