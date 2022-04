Marcos Mion fala sobre início da carreira na TV: - Achava que era vender a alma

02/04/2022 | 14:11



A participação de Marcos Mion no Conversa com Bial foi repleta de revelações. Durante o programa, o apresentador relembrou o início da sua carreira nas telinhas e contou que quando era jovem possuía um certo preconceito ao ser chamado para trabalhos na TV por ter feito parte do teatro.

- Eu comecei muito cedo na TV e eu queria muito deixar a minha marca, por eu vir do teatro, isso é importante falar: eu neguei a TV, eu achava que era vender a alma, era se vender para a arte fácil, arte televisiva, maquiada e editada. Eu gostava da arte crua, teatro de praça. Era isso que eu queria para a minha vida.

Contratado pela Globo como apresentador do Caldeirão com Mion, ele revelou que hoje é grato pelas oportunidades.

- É uma responsabilidade muito grande. Você tem que ser de verdade, entrar amando o que está fazendo. Se eu gravo três programas, eu ajoelho três vezes para agradecer. Hoje eu tenho esse compromisso de levar diversão, alegria e alto astral, mas, acima de tudo, levar esperança.

Com uma carreira de mais de 20 anos na televisão, o apresentador possui muitos trabalhos notáveis. Dentre eles, está A fazenda, reality que esteve sob seu comando durante três temporadas.

- Eu tenho muito orgulho de algumas coisas, eu acho que Deus me abençoou demais na minha carreira. Por exemplo, olha quantos profissionais já apresentaram realities, não é um número grande, poucas pessoas tiveram essa oportunidade.

Marcos também trocou figurinhas com Pedro Bial, que foi o apresentador do Big Brother Brasil por 15 anos. Durante a conversa, o marido de Suzana Gullo revelou o segredo para estar à frente de um reality.

- O segredo era estar confinado junto, viver aquilo 24 horas, enquanto eu não estava lá, eu estava consumindo relatórios e redes sociais. É uma experiência maluca, você não vê sua família, você é cancelado nas redes sociais.

Marcos Mion também relembrou a perda de seu irmão, Marcelo, que morreu aos 18 anos de idade após cair no vão livre do Museu de Arte de São Paulo enquanto comemorava a aprovação no vestibular de medicina da Universidade de São Paulo. Na época, o apresentador tinha apenas 14 anos de idade.

- Eu era o cara que gostava de estar envolvido nas peças de teatro da escola, que levantava para fazer todo mundo dar risada, e isso tinha sumido da minha vida depois da morte do meu irmão. Eu tirei o meu direito de sorrir, e a alegria da minha vida. No momento que eu cheguei lá [no teatro], foi proposto um exercício de improviso, e de repente eu estava vivendo um personagem com problemas que não eram os meus, e ninguém sabia o que eu tinha passado, ninguém sabia a minha dor. E de repente eu estava brincando de ter os problemas e dores de outra pessoa, e com isso fiz as pessoas darem risada de novo, que era algo não fazia há algum tempo.

Devoto à Nossa Senhora Aparecida, o famoso havia feito uma promessa de peregrinar até o Santuário em Aparecida no Norte, interior de São Paulo, caso fosse contratado pela Globo. Dito e feito: Mion caminhou 110 quilômetros a pé e relembrou a experiência durante a participação no programa:

- Eu entrego tudo o que está acontecendo comigo à Nossa Senhora, a Deus. Eu tenho certeza que tudo aconteceu por causa da minha promessa. Eu já tinha feito tudo humanamente possível, é uma história de tanta fé. No ano passado, eu cheguei a ouvir da direção: Infelizmente não vai dar, aceita outra proposta, vai cuidar da sua vida, aqui não vai rolar.