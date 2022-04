Kanye West diz à Kim Kardashian que irá buscar ajuda e parar de atacá-la em suas redes sociais

02/04/2022 | 14:10



Será que as coisas entre Kim Kardashian e Kanye West estão caminhando para um desfecho pacífico?

Segundo informações do Page Six, o rapper disse à Kim que irá buscar ajuda após todas as publicações que fez a respeito da ex-esposa e seu atual namorado Pete Davidson.

Uma fonte próxima à família disseram que ele também concordou em parar com as postagens nas redes sociais.

- Pelo bem das crianças, Kanye disse à Kim que não irá mais fazer aparições públicas ou declarações negativas nas redes sociais, e que ele irá para algum lugar até ficar melhor.

Também foi dito pela fonte que não ficou claro se ele pretende se internar em um centro de tratamento. Um representante de West disse ao site que ele está comprometido a ter uma guarda compartilhada de seus filhos saudável com Kim e que ele está focado em criar suas belas crianças.