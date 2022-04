Com gol de Eriksen, Brentford surpreende no Stamford Bridge e goleia Chelsea

02/04/2022 | 13:39



O Chelsea teve sua sequência de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Inglês interrompida pelo Brentford, que buscou a virada no Stamford Bridge, neste sábado, e derrotou o time londrino por 4 a 1. Christian Eriksen marcou seu primeiro gol pelo time inglês desde que se recuperou da parada cardíaca sofrida em campo e voltou a jogar bola. Ele já havia marcado um gol pela seleção da Dinamarca na última data FIFA.

Mesmo com a derrota, o Chelsea fica em terceiro, com 59 pontos, e segue na luta para encaminhar uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. O time de Tuchel começa a ser ameaçado pelo Arsenal por causa de um tropeço nas vésperas do confronto contra o Real Madrid. Já o Brentford chega a 33 pontos, na 14ª colocação, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento.

Após um primeiro tempo sem gols, o Chelsea iniciou o segundo tempo com um golaço do zagueiro Rudiger, que arriscou um chute de muito longe e acertou. Mas o time de Thomas Tuchel foi surpreendido pelo Brentford, que buscou o empate com Janelt logo depois, em um chute certeiro após passe de Mbeumo.

A virada veio com Eriksen, sempre muito festejado. Mbeumo cruzou e o dinamarquês bateu firme para fazer 2 a 1. Toney voltou a participar bem de uma jogada de ataque e serviu Janelt, que marcou mais um". No fim do jogo, Wissa chegou batendo após bate-rebate na área e fez 4 a 1 para o Brentford.

OUTROS JOGOS

Outros jogos esquentaram a rodada do Campeonato Inglês no início da tarde deste sábado. O Wolverhampton construiu o resultado logo cedo e venceu o Aston Villa por 2 a 1, os gols foram marcados por Jonny Otto e Ashley Young, contra. Watkins descontou no fim. O Wolverhampton se mantém vivo na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, com 49 pontos, a cinco do Arsenal, quarto colocado. O Aston Villa, de Philippe Coutinho, tem 36 pontos, no meio da tabela.

Leeds United e Southampton empataram por 1 a 1. O time de Manchester saiu na frente. O brasileiro Raphinha evitou a saída da bola e cruzou para a área, o goleiro Forster falhou e Jack Harrison completou para o gol. Mas Ward-Prowse empatou o jogo logo após a volta do intervalo. Em 16º, o Leeds possui 30 pontos, enquanto o Southampton é o 11º, com 36. Também neste sábado, o Brighton & Hove Albion não saiu do 0 a 0 com o lanterna Norwich City.