Anitta divulga regras para sua festa de aniversário em Las Vegas: Ninguém é VIP

02/04/2022 | 13:10



Após aproveitar uma espontânea viagem à Tailândia, Anitta está pronta para mais uma rodada de comemorações de seu aniversário de 30 anos de idade. A poderosa promete agitar a noite de Las Vegas, nos Estados Unidos, com uma festa em clube de luxo e fez questão de garantir que todos os convidados saibam como se comportar.

O dia e a data do evento continuam em sigilo, apesar da cantora não deixar de falar sobre os preparativos em suas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, ela informou as regras de etiqueta para a comemoração que recebeu o título de My Baile Funk.

E aí, pessoal? Como vocês já sabem, estou comemorando meu aniversário há uma semana inteira. Eu adoro fazer festas de aniversário, mas quem está acostumado a ir sabe que eu gosto de organizar algumas coisas antes para ter certeza de que possamos nos divertir e ficar bêbados sem ficar expostos. Então, se você foi convidado, deslize para conferir as regras de como festejar como brasileiro.

Confira as cinco regras para curtir a festa de aniversário da poderosa:

1. Ninguém é VIP. Não tem área ou mesas VIP e nem convidados especiais. Todo mundo é igual, incluindo eu.

2. Não traga 20 pessoas com você. Isso não é um evento publicitário para mil pessoas, é a minha festa de aniversário de verdade e eu não quero estar presa em um lugar me divertindo com 60% de estranhos.

3. Não incomode as pessoas (eu inclusa) pedindo fotos e vídeos. (Eu vou te expulsar se eu ver. Essa não é uma festa pra se destacar e parecer legal para os outros. É para nós nos divertirmos de verdade. Vá dançar e ficar bêbado)

4. Você não precisa de seguranças. (Eu não convidei animais ou criminosos ou a imprensa ou perseguidores ou qualquer outra coisa que você precise se proteger de.

5. Se você está solteiro, não vá embora sem encontrar alguém para fazer sexo depois da festa. (Eu prometi a alguns amigos que essa seria sua noite de sorte.

