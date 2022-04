Justiça manda Prefeitura de Mauá e Suzantur reduzirem tarifa de ônibus para R$ 5

Sérgio Vieira



02/04/2022 | 12:43



O juiz Rodrigo Soares, da 5ª Vara Cível de Mauá, determinou que a Prefeitura e a concessionária de transporte Suzantur voltem a cobrar R$ 5 no valor da passagem de ônibus do município, incluindo o vale-transporte. A decisão foi proferida na quinta-feira. A ação foi movida pela Aciam (Associação Comercial e Industial de Mauá).

Com isso, o decreto assinado pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) no dia 28 de dezembro reajustando a tarifa foi considerado nulo. Na sentença em que decidiu pela redução do valor, o magistrado criticou a forma como o texto do documento da Prefeitura foi redigido. "A técnica redacional dissimulada utilizada objetiva fazer crer que a tarifa geral para todos os usuários do transporte público, inclusive àqueles que se beneficiam do vale transporte, passaria ao valor de R$ 6, enquanto que para os usuários que efetuarem o pagamento em espécie, para R$ 5 e para o usuários do cartão Sim incidiria a tarifa social de R$ 4,20, como se o pagamento da tarifa pudesse ocorrer de outras formas a exemplo de cartões de crédito, cheques e demais títulos de crédito", disse o juiz na decisão.

No início de fevereiro, a Justiça já havia concedido liminar determinando a redução da tarifa para R$ 5. No dia 23 de fevereiro, no entanto, a Câmara de Direito Público de Mauá derrubou a liminar, permitindo o aumento determinado pela Prefeitura. Agora, com o julgamento do mérito, a administração terá de reduzir novamente a tarifa, que já era a mais alta cobrada entre as cidades do Grande ABC.

A ação judicial ocorreu em meio à decisão também da Prefeitura de conceder desconto de 50% no ISS (Imposto sobre Serviço) à Suzantur, sem qualquer tipo de contrapartida ao município ou benefício a qualquer outra atividade empresarial da cidade. O privilégio à Suzantur também gerou reclamação junto ao MP (Ministério Público).

Ainda cabe recurso à decisão.