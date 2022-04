No BBB22, Arthur Aguiar revela que filha não sabe que ele é famoso e Gustavo se arrepende de ter indicado Paulo André ao paredão

02/04/2022 | 12:11



A madruga após a formação do paredão no BBB22 foi repleta de revelações - e uma delas é sobre a filha de Arthur Aguiar. Enquanto cumpria o castigo do monstro com Paulo André, a dupla conversou com outros participantes na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Curioso, Douglas Silva perguntou se a filha do ator sabe que ele é famoso.

- Não sabe que sou famoso, ela sabe que passo na televisão, respondeu o marido de Maíra Cardi.

D.G aproveitou para explicar que sua filha também não tinha noção da fama e, muitas vezes, não entendia quando ele era abordado por fãs na rua.

- A Maria não entendia, tem 3 anos. Quando eu andava na rua, ela: Quem é, pai? Seu amigo? Falou com você, te deu abraço, tirou foto. Era muito engraçado, fase engraçada.

Arthur contou que Sophia tem até um canal de vídeos na internet:

- Ela tem o canal dela e ela fala: Oi, galerinha.

Também presente na conversa, Eslovênia questionou se a pequena já possui perfil nas redes sociais. Ele confirmou e comentou sobre a carreira da pequena:

- A gente segura muito, pintam vários trabalhos para ela, mas a gente segura muito. Deixa ela ficar maiorzinha.

Paulo André sente saudades de Jade

Durante conversa com os brothers, na área externa da casa, Arthur Aguiar resolveu brincar com Paulo André:

- P.A disse que agora ele comeria uma tapioquinha da Jade.

E o atleta não negou que gostaria de comer o prato feito pela empresária:

- Não, agora que eu tô cheio não. Mas caberia. Uma coisa que eu vou aderir no meu dia a dia é a tapioquinha da Jade.

Surpreso com o que acabou de ouvir, o ator fez questão de compartilhar com o resto do grupo.

- A Jade, né? Aí, tu ouviu? Que loucura aqui, que ele falou! Tem uma coisa que eu vou aderir para minha vida, a tapioquinha da Jade. Tu vai aderir a Jade, né? Para tua vida. Aí ele abriu um sorrisão.

Pedro Scooby também brincou com o velocista:

- Cheio de dente, né? Deu para ver até o último... O siso, né? Deu pra ver o siso.

Arthur aproveitou para questionar sobre a pulseira de Jade que P.A costuma usar:

- Cadê a pulseira? Tirou, né? De vez em quando ele bota, quando o coração aperta.

E não parou por aí!

- Imagina aquela tapioquinha de café da manhã na cama, comentou o ator.

O atleta ficou surpreso e respondeu:

- Loucura, é casado? Já virou virou caso? Essa vibe aí é das loucas, vibe de casado.

Gustavo se arrepende de ter indicado Paulo André

Após a formação do paredão, Gustavo e Douglas Silva se reuniram na área externa da casa para desabafar. Durante o bate-papo, o líder revelou que não ficou satisfeito com a sua decisão de indicar Paulo André.

- Eu tentei um negócio ali, mas... Não fiz o que eu queria.

O ator respondeu:

- Não, não, você mandou bem. Você queria o quê?

Gustavo compartilhou suas reais intenções:

- Obviamente que entre você eu preferia que o Arthur fosse. Eu achei que puxando o P.A a casa ia dividir a união de alguma forma.

D.G tranquilizou o brother e desabafou sobre o voto recebido de Natália.

- É isso, é uma aposta. Até eu apostaria. Não achei que ia levar os cinco votos. Achei que a Nat não votaria em mim, não tem motivo, eu achei que ela ia queimar esse voto.