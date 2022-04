Gabi Martins se revolta com indiretas em música de Tierry

02/04/2022 | 12:10



Que o mundo da internet tem altos e baixos, ninguém pode negar. E uma prova disso é que, às vezes, os famosos acabam rebatendo haters na web após sofrerem com alguns comentários. Gabi Martins, por exemplo, se revoltou com as indiretas da nova música do ex-noivo Tierry.

O cantor gravou o DVD no dia 31 de março de 2022 e o hit Eu Ainda Tô Pagando surgiu cercado de polêmicas, já que na letra o sertanejo diz:

Eu ainda tô pagando a lipo e o silicone para você usar com outro homem.

Nas sociais sociais, muitos internautas apontaram que Tierry deu aquela alfinetada em Gabi. A ex-BBB, por sua vez, se defendeu.

Gente, pelo amor de Deus, eu paguei minha lipo e silicone. Eu ganho meu dinheiro, suado pra caramba, comprei meu apartamento e paguei minhas cirurgias. Trabalho pra isso com muito amor. Querem o tempo todo desmerecer as mulheres, dizer que fulano banca e paga... Poxa, a gente rala pra caramba, dá o nosso melhor, para no final sempre desvalorizarem nosso trabalho e nossa capacidade.

Eita!