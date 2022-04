Bolsonaro passeia de moto por arredores de Brasília neste sábado

02/04/2022 | 11:41



O presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu de moto hoje, 2, para um passeio nos arredores de Brasília. Um vídeo com trechos do passeio foi publicado no perfil oficial do chefe do Executivo nas redes sociais, na manhã deste sábado.

O assessor especial do Presidente Jair Bolsonaro, tenente Mosart Aragão, também compartilhou um vídeo de Bolsonaro cumprimentando a população no Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás.

O passeio não estava na agenda de Bolsonaro, que deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, sem ser visto pela imprensa. O trajeto não foi divulgado pela assessoria de comunicação do Planalto.