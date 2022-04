Bruce Willis vendeu 303 milhões de reais em imóveis antes de anunciar doença

02/04/2022 | 10:11



Bruce Willis está decidido a passar mais tempo com a família! Logo depois de anunciar a aposentadoria por conta do diagnóstico de afasia, distúrbio no cérebro que afeta a comunicação, o jornal PageSix surpreendeu os fãs ao revelar que o astro vem preparando o afastamento há algum tempo.

Segundo o veículo, o ator vendeu uma série de imóveis que possuía em Nova York com a intensão de se esconder dos holofotes e focar o tempo na família. O valor que ele desembolsou? Cerca de 65 milhões de dólares, mais de 303 milhões de reais. Uau!

Bruce está se preparando para esse momento há muito tempo. Ele sabia que haveria um momento, à medida que sua saúde declinasse, em que seu poder de ganho não seria tão grande quanto antes, entregou uma fonte próxima ao astro de Hollywood.