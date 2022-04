Paulo André, Eslovênia e Douglas Silva estão no paredão do BBB22!

02/04/2022 | 08:10



Na noite desta sexta-feira, dia primeiro, os brothers foram pegos de surpresa para a formação de mais um paredão! Ninguém foi avisado sobre o ao vivo, e todos estavam espalhados pela casa dormindo ou conversando, e levaram o maior susto quando Tadeu Schmidt apareceu na TV da sala!

Antes de começar as votações e indicações, Arthur e Paulo André, que haviam sido colocados em um Monstro de resistência nesta tarde pela Anja Jessi, foram liberados do castigo.

Depois, Tadeu revelou à Jessi que o Anjo deste paredão é auto-imune.

Quem iniciou a formação do paredão foi o líder Gustavo. Ele precisou indicar um dos brothers que estava no Monstro, e escolheu PA.

- Eu acho que ele seria o mais votado hoje pela casa e eu quero que o povo quebre a cabeça para votar.

O líder também teve direito de sua indicação de sempre, e ele colocou Eslovênia na berlinda. Sua justificativa foi de que desde que ele chegou na casa, ele diz que todos deveriam passar pela experiência de um paredão, e como Eslô é a única que ainda não foi, é coerente com seu jogo colocá-la.

Para encerrar, tivemos os votos da casa no confessionário. A votação foi concentrada em apenas duas pessoas: Linn da Quebrada levou quatro votos, mas no fim quem foi para o paredão foi Douglas Silva, com cinco.

A eliminação irá acontecer no próximo domingo, dia 3, quando também rolará uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão!