Municipal ou estadual?

01/04/2022 | 23:59



O Hospital de Clínicas de São Bernardo é uma das joias da coroa da saúde no Grande ABC. Mantida 100% com recursos municipais, a instituição tem servido cada vez mais para desafogar o sistema de socorro estadual. Segundo contabilidade do prefeito Orlando Morando (PSDB), 25% das pessoas atendidas no endereço moram em outras cidades. Por isso, o tucano entende que o Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, deve arcar com os custos. O diálogo entre as partes avança, de acordo com o que revelou ontem o governador Rodrigo Garcia (PSDB) em visita à cidade. Trata-se de informação importante.



Inaugurado na Estrada dos Alvarenga em dezembro de 2013, na gestão do então prefeito Luiz Marinho (PT), o Hospital de Clínicas conta com 257 leitos e exigiu investimentos de R$ 160,3 milhões, divididos entre União, Estado e município. Até o ano de 2016, o local operava apenas com 40% de sua capacidade. Atualmente, 100% da unidade está em pleno funcionamento, com 1.000 profissionais trabalhando diariamente.



A importância estratégica da instituição é incontestável. O Hospital de Clínicas realiza procedimentos em cardiologia, neurologias de urgência, cirurgias de politrauma, cirurgias ortopédicas e outras especialidades clínicas. Com 36 mil metros quadrados de área construída, 11 pavimentos e equipamentos de alta tecnologia o empreendimento é reconhecido como um dos hospitais públicos mais modernos do País.



O próprio Estado reconhece a importância do Hospital de Clínicas. Tanto que, recentemente, fechou parceria com o município para tornar o equipamento referência no tratamento cardíaco infantil. Com isso, pacientes de zero a 18 anos, residentes de todo o território paulista, passaram a ser encaminhados para a unidade de São Bernardo para tratamento, cirúrgico e ambulatorial, do coração. Justo, portanto, que o Palácio dos Bandeirantes assuma ao menos uma parte do custeio. A Prefeitura tem razão nas cobranças que faz à instância superior de governo. Que seja ouvida.