O cartão é aliado ou inimigo?

É muito provável que você conheça alguém que já se enrolou com as dívidas no cartão de crédito. Saber fazer uso deste recurso é essencial para garantir a eficiência do seu planejamento financeiro pessoal. Sempre digo que o cartão de crédito pode ser ferramenta muito útil e vantajosa se usada da maneira correta. Dados da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) apontam que as transações cresceram 42% no terceiro trimestre de 2021 e movimentaram R$ 420 bilhões. Esse meio, que permite conquistar bens em prestações de fácil acesso, pode também levar a enorme endividamento, visto que hoje é o instrumento de crédito com os juros mais altos do mercado, podendo chegar a 500% ao ano.



Os problemas começam quando, no momento do pagamento da fatura do cartão, você não possui o valor total. Uma forma muito tentadora, e que muitos caem, é optar pelo pagamento mínimo da fatura (normalmente 15%) e parcelar o restante novamente. Para que isso não ocorra, listei série de erros que você precisa evitar ao usar o cartão de crédito. Confira.



1 – Não saber o quanto pode gastar por mês: primeiro, é essencial que você saiba no que está gastando e quanto pode fazer uso por mês. Para isso, é mais do que necessário tem planejamento financeiro e controle de todas as suas despesas. Coloque na ponta do lápis a entrada e saída de tudo.



2 – Ter limite que te leva ao endividamento: pode parecer maravilhoso ter alto limite de crédito no seu cartão, porém, se ele não condiz com a sua realidade, fica muito fácil cair na cilada. Procure solicitar limite que lhe ajude a manter os valores das faturas em dia. Recomenda-se que o limite de cartão de crédito seja de até 50% da sua renda.



3 – Atrasar o pagamento da fatura: seja por esquecimento ou falta de planejamento, deixar de pagar a fatura do cartão na data de vencimento é perigoso. Mesmo que por curto período, os juros já serão cobrados. Se você tem dificuldade de se lembrar, programe alarme no seu celular que te recorde desse assunto. Fique atento!



4 – Pagar caro em tarifas e anuidades: muitos cartões de crédito cobram tarifas e anuidades. Porém, hoje em dia temos várias opções sem essas taxas, mas que, às vezes, não proporcionam benefícios e pontuações. Faça os cálculos para saber se para você é ou não interessante o pagamento de anuidades.



Por fim, vale destacar que o cartão de crédito é o recurso que permite você concentrar em um único lugar os seus gastos. Ele pode sim ser aliado no dia a dia com as finanças, basta apenas ser utilizado com sabedoria e planejamento.



Gustavo Raposo é CEO da fintech Leve.

PALAVRA DO LEITOR

1º de abril

Examinei cuidadosamente a edição deste Diário de ontem, 1º de abril, e não encontrei nenhuma alusão ao discurso elogioso de Bolsonaro ao golpe de 64, nem referente à nota das Forças Armadas em que a exaltação ao início dos anos de chumbo refere-se a fortalecimento da democracia, progresso tecnológico, estabilidade política e social e crescimento econômico. Parabéns a este Diário. Se tivesse publicado essa carta dos viúvos do golpe, estaria apenas participando de mais uma grande mentira que visa ocultar a história desses mais de 20 anos de opressão, manifestação digna apenas das brincadeiras desta data: ‘Dia da Mentira’.

Ruben J. Moreira

São Caetano



João Doria

Fiquem tranquilos, em São Paulo ele está barrado, em nome de Jesus (Doria testa ansiedade do tucanato da região). Já estamos pressionando o (Carlão) Pignatari (presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) para pôr em votação o impeachment do Agripino. Aqui não, ditador!

Sonia Maria Santana

do Facebook



Cruzes!

Então o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer como Stalin,que apagava das fotos seus desafetos? Lula pensa que todos somos desmemoriados, mas só os fanáticos e iludidos continuam o apoiando. A foto que ele quer apagar é o rombo de R$ 6,17 bilhões na Petrobras durante os governos dele e Dilma, do PT, e que foram devolvidos até dezembro de 2021 graças à Operação Lava Jato, e não por culpa dela. E agora, como Lula vai desmentir? E é o PT que quer os ‘governo$’ de São Paulo e depois a Prefeitura. Cruzes!

Tânia Tavares

Capital



João Paulo II

A tese de doutoramento do venerável papa João Paulo II afirma que três personagens estão relacionados com a ação do anti-Cristo no século XX: Nietzche, Marx e Freud. Sabemos que Nietzche gerou o nazismo e Marx criou o comunismo. João Paulo II, pela sua experiência quando era cardeal em país comunista do Leste Europeu, vivenciou a ‘igreja do silêncio’, sentindo na pele o que é ser relegado à condição de cidadão de segunda categoria por causa de suas convicções religiosas. Teve grande empenho em combater o comunismo dentro da Igreja e no mundo inteiro. Pena que o atual papa não tem se mostrado à altura de seus antecessores.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André



Remédio – 1

Sabemos os medicamentos para tratar, mas vamos vender vacina e deixar alguns morrerem (Aprovado o primeiro medicamento para tratamento da Covid-19 no SUS – Sistema Único de Saúde).

Maria Cavalcante Silvestre

do Facebook



Remédio – 2

Ou seja, Bolsonaro sempre teve razão, mas a ivermectina é barata e atrapalha a propina.

Rosália Almeida

do Facebook



Na Alameda

Moro na Alameda Campestre, no bairro Campestre, em Santo André, e temos pessoas que estão tirando nossos direitos, como, por exemplo, à moralidade, que direito constitucional do cidadão brasileiro. Nessa via, às quintas-feiras tínhamos pseudomotoristas, ou mais precisamente anarquistas, utilizando a via como pista de corrida, dirigindo seus veículos em competição em alta velocidade e estourando seus motores à revelia. Agora não existe mais data nem tampouco hora, pois passam a qualquer momento, seja dia, noite ou madrugada. Onde estão nossos direitos? Os temos pelas leis que regem, e também punem estes atos de vandalismo. Solicitamos que sejam tomadas providências inerentes aos órgãos públicos para coibir essas insanidades por parte destes desqualificados, com atitudes tão irracionais e insanas que prejudicam inúmeras pessoas que dependem da noite tranquila para renderem em seus trabalhos.

Cláudio Luiz da Silva

Santo André