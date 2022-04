Santo André FC recebe o Carlos Barbosa pela Liga

Dérek Bittencourt



02/04/2022 | 00:01



O Santo André FC tem pela frente hoje, pela segunda rodada da Liga Nacional, uma das mais tradicionais equipes do futsal brasileiro. Tricampeão mundial, hexacampeão da Libertadores e pentacampeão da Liga – entre tantos outros títulos –, Carlos Barbosa-RS desafia a equipe andreense, a partir das 13h15, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo.

“O adversário fala por si só. (Prevejo) Grande jogo, contra uma das equipes mais tradicionais e um dos maiores investimentos do futsal brasileiro há anos, então temos de ter respeito, mas, sabendo que podemos jogar de igual ou, no mínimo, condições de fazer bom jogo e almejar um bom resultado”, afirmou o técnico andreense Bruno Silva.

Tanto Santo André quanto Carlos Barbosa estrearam com vitórias. Os andreenses fizeram 3 a 0 sobre o Atlântico-RS, enquanto os gaúchos aplicaram 4 a 0 sobre o Taubaté. Para este embate de hoje, no entanto, a equipe da casa não estará com todas as peças disponíveis. “Ao contrário de nós, eles vêm completos, enquanto temos dois desfalques, os dois pivôs, o Robert e o Israel. Então a gente espera dificuldade, mas fazer bom jogo, errar o mínimo possível para buscar o resultado. Na Liga, pontuar em casa é importantíssimo, então o foco é um resultado positivo”, disse o treinador do Santo André.

Sobre o fato de o jogo ser às 13h15, Bruno Silva não vê problema. “É um horário atípico, mas não interfere em nada, até porque o clima está ameno. É só cuidar das refeições. Mas não tem impacto negativo, não. Só se estivesse muito calor.”