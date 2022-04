Jaqueline e Sassá comandam vitória andreense em casa

Dérek Bittencourt



01/04/2022 | 22:33



Com grandes atuações da dupla Jaqueline e Sassá, a AD Santo André se recuperou na Liga de Basquete Feminino ao vencer o Sport, ontem à noite, no Ginásio Laís Elena, por 80 a 55. Com o resultado, a equipe do Grande ABC chega aos sete pontos, na terceira colocação, atrás somente do Sesi Araraquara, com oito, e do Sampaio-MA, com dez (e um jogo a mais).

As andreenses foram absolutas durante toda a partida. Não por acaso, venceram as quatro parciais. No primeiro quarto, as comandadas de Rafael Choco conseguiram, inclusive, abrir boa vantagem de nove pontos, fechando em 24 a 15. No segundo, conseguiu ainda mais folga no placar, indo para o intervalo vencendo por 46 a 26.

Na segunda etapa, a marcação andreense seguiu firme, anulando Casanova, a principal arma das pernambucanas. O Sport até conseguiu ser mais eficiente, mas, ainda assim, Santo André aumentou ainda mais a vantagem (24 a 20 na parcial). No fim, com os times mais desgastados e muitos erros, o último período teve placar baixo, porém, com o time da casa à frente (10 a 9 no último quarto), fechando o confronto em 80 a 55.<EM>

“Nosso objetivo era fazer valer o fator quadra para nos recuperarmos no campeonato. E, jogando com intensidade e colocando aquilo que trabalhamos na semana em prática, alcançamos o nosso objetivo. Todas as atletas que entraram em quadra foram muito bem”, disse a ala Jaqueline, cestinha do confronto, com 18 pontos. Destaque também para a ala/pivô Sassá, que alcançou um duplo-duplo com 16 pontos e 11 rebotes.