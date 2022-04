Paranapiacaba recebe Festival do Cambuci a partir de hoje

Da Redação



01/04/2022 | 21:37



Depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia, o tradicional Festival do Cambuci de Paranapiacaba está de volta e abre as portas ao público hoje. A 17ª edição vai funcionar durante todos os sábados, domingos e feriados de abril, das 10h às 17h, com extensa programação cultural e gastronômica. As atividades são gratuitas. O evento conta com a Feira de Produtos de Cambuci, a Rota do Cambuci e a Feira de Artes e Antiguidades.



O evento tem papel importante nas atividades turísticas da vila, reforçando a identidade do fruto do cambuci e das manifestações culturais oriundas da valorização, preservação e cultivo da espécie que, em 2013, obteve a homologação do registro como patrimônio imaterial do município de Santo André, por iniciativa do Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa Patrimônio Histórico Arquitetônico, Arquitetônico-urbanístico e Paisagístico de Santo André).



A Feira do Cambuci é realizada no Antigo Mercado. Nela, os empreendedores locais oferecem produtos como doces, salgados, sorvetes e a famosa cachaça produzida com o fruto típico da Mata Atlântica. Outra opção é a Feira de Artes e Antiguidades. Com a participação de 30 expositores em sistema de rodízio, a atividade ocorre no Galpão de Solteiros, na Avenida Schnoor, 404, na Parte Baixa da vila, em frente à Casa Fox.



O cambuci, que pertence à família das mirtáceas (a mesma família da goiaba, araçá, jabuticaba, entre outras espécies frutíferas), é uma árvore típica da Mata Atlântica e pode ser encontrado nos arredores de Paranapiacaba.



TURISMO

Além da história, quem visita Paranapiacaba pode entrar em contato também com a fauna e a flora locais. No entorno da vila está localizado o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, com área de mais de 4 milhões de metros quadrados em meio à Mata Atlântica. A área abriga ainda as nascentes do Rio Grande, principal formador da Represa Billings.



O parque conta com seis trilhas que podem ser percorridas com o acompanhamento de monitores credenciados pela Prefeitura. A recepção dos turistas é feita no Centro de Visitantes do Parque, na Rua Direita, 371. Visitas de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. O telefone é o 4439-0321. As caminhadas têm um custo a partir de R$ 20 por pessoa.



Para quem curte caminhar ou andar de bicicleta, a opção é a Rota da Madeira. Com um trajeto de 34 quilômetros, o circuito pode ser autoguiado mas, pela longa extensão, para a segurança dos visitantes, recomenda-se a contratação de um guia cadastrado no centro de visitantes do parque.