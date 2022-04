Paranapiacaba recebe a partir de segunda-feira mutirão de castração

Da Redação



02/04/2022



Com previsão de 300 procedimentos, Paranapiacaba e região recebem segunda-feira e nos dias 8 e 19 de abril o Castramóvel para realização de mutirão de castração de cães e gatos. Com o objetivo de controle da população animal da vila e o entorno, o departamento de controle de zoonoses de Santo André faz cadastro presencial com os moradores e também disponibilizou o telefone 0800 019 1944 para inscrições e agendamentos.



O mutirão foi viabilizado por meio de emenda parlamentar de R$ 200 mil conquistada pela vereadora Ana Veterinária (União Brasil) junto ao deputado estadual delegado Bruno Lima (PP). O recurso financeiro possibilitou levar o Castramóvel também para o Jardim Santo André e já estão programadas cirurgias nos dias 8, 12 e 20 de abril. Outras regiões distantes ainda serão beneficiadas pelo mutirão.



HISTÓRICO

A Vila de Paranapiacaba já recebeu em anos anteriores programas de castração, vacinação e encoleiramento, que protege os animais contra pulgas e carrapatos, transmissores de doença para animais e humanos, entre elas a febre maculosa.



Santo André possui o programa de castração gratuita, que disponibiliza 300 cirurgias por mês para moradores da cidade que possuam cães e gatos. Tutores podem ligar para o número 3356-9075 ou se dirigir diretamente à zoonoses (Rua Igarapava, 239, no bairro Valparaiso) para efetuar a inscrição. Quatro clínicas credenciadas junto à Prefeitura realizam as cirurgias.



“Esse programa foi remodelado e reestruturado por mim em 2017, quando ainda era diretora do departamento de vigilância a saúde. Ao mesmo tempo em que conseguimos ampliar o número de atendimentos, percebemos que bairros mais distantes necessitam de ações pontuais. Saúde humana e saúde animal caminham juntas, por isso a importância de ações nesse sentido”, comentou Ana Veterinária.