Reunião em São Bernardo discute criação de Instituto Federal no Grande ABC

01/04/2022 | 19:54



O Movimento Pró-IFABC (Instituito Federal do Grande ABC), que discute e reivindica a instação deste equipamento federal de ensino, realiza na tarde deste sábado (2) reunião para debater o assunto. O encontro está marcado para ser realizado as 15h às 18 horas e acontece no Centro de Formação Celso Daniel, Rua João Lotto, s/n, no Centro de São Bernardo, ao lado da sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Segundo os organizadores, o Movimento Pró-IFABC surge motivado pela convicção da importância da educação como elemento fundamental na construção de uma sociedade democrática e com pleno exercício da cidadania. “O direito à educação é um direito humano, reconhecido pela Constituição Federal de 1988 que firma, em seu Art. 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, bem como de seu preparo para o exercício da cidadania e de sua qualificação para o trabalho”, cita manifesto publicado pelo grupo.

“Desse modo, como sujeito coletivo e descentralizado, o Movimento Pró-IFABC se insere no contexto das lutas e demandas do Grande ABC pela ampliação do direito à educação pública, gratuita, de qualidade referenciada socialmente e inclusiva. É com esse propósito geral e norteador de nossas ações, que desenvolveremos atividades diversas – reuniões, encontros, debates, simpósios, mobilizações – visando concretizar o sonho, há muito acalentado, da ampliação da oferta de educação nos sete municípios da região, agora com a criação do Instituto Federal do ABC”, explica o documento. Todas as pessoas interessadas no tema estão convidadas a participar da reunião.