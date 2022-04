Shopping promove páscoa solidária e sustentável em Mauá

Do Diário do Grande ABC



01/04/2022 | 19:21



A Associação Casa do Senhor e o Projeto Arte Em Reutilizar, Construir e Preservar realizam no Mauá Plaza Shopping, até o dia 13 de abril, oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis. As oficinas especiais serão ministradas pela professora Vanessa Leite no Coletivo do Bem, loja física cedida gratuitamente pelo empreendimento à ONGs (Organizações Não Governamentais), que podem divulgar seus trabalhos.

Para Vanessa, representante da ONG Casa do Senhor, a expectativa nesse projeto é impactar o maior número possível de crianças. ‘’Poder levar até o shopping o trabalho que começamos lá na comunidade significa grandiosidade. É um reconhecimento enorme ter essa oportunidade de poder alcançar diferentes públicos, diferentes realidades'''', salienta.

Durante as oficinas, as crianças darão nova vida à materiais como: rolos de papel toalha, tampas de garrafa Pet, revistas e jornais, retalhos de EVA, tecido e outros materiais que iriam para o lixo. Ao invés do descarte serão transformados em portas objetos de Coelho, jogos da velha, máscaras e orelhas de coelho.

O Coletivo do Bem segue fortalecendo uma verdadeira corrente de amor e cuidado, não somente por seu espaço, mas também pela união entre as ONGs. Um exemplo disso é a doação que o Instituto Psiu, ONG que utilizou o espaço no mês de março, fez para a Associação Casa do Senhor. Foram mais de 1.000 máscaras de proteção que agora serão transformadas em divertidas máscaras de coelho da Páscoa.

Cada oficina terá o limite máximo de 10 crianças por sessão. As inscrições precisam ser feitas pelo whatsapp do atendimento ao cliente 94772-4926.

Caça Divertida de Páscoa

Para a diversão ficar completa, teremos a Caça Divertida de Páscoa, onde as crianças deverão retirar um mapa no Coletivo do Bem, com pistas de onde encontrar os chocolates e “mimos” distribuídos pelo empreendimento. A caça vai acontecer, a partir do dia 14 até 17 de abril das 13h às 20h. Para participar também é necessário fazer a inscrição pelo whatsapp do Atendimento ao Cliente do Mauá Plaza Shopping, pelo número 94772-4926.

Após as ações de Páscoa que finalizam dia 17 de abril, a ONG Casa do Senhor segue até dia 27 de abril no Coletivo do Bem com uma programação voltada à educação divertida, acolhedora e sustentável. O Mauá Plaza Shopping fica na Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, no Centro