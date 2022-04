Rebaixamento: Force One reduz preços de periféricos em até 35%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/04/2022 | 16:55



Marca gamer brasileira, Force One reduz preços de seus principais periféricos em até 35%. O rebaixamento dos produtos já pode ser aproveitado pelos usuários por meio do e-commerce da marca e da loja oficial no Mercado Livre, bem como na página da ProGaming.

Headset Gamer Spitfire – De R$ 319,90 por R$ 199,90

O headset Spitfire (Havit 2015d Force One Edition) tem drivers 50 mm, microfone removível e almofadas auriculares macias, para maior conforto em longas jornadas.

Mouse Gamer Gripen – De R$ 219,90 por R$ 199,90

Tem sensor óptico de até 12 mil DPI, design com iluminação underglow RGB customizável e estrutura vazada no estilo “honeycomb”.

Teclado Mecânico Gamer Avro Rainbow – De R$ 299 para R$ 229,90

Conta com tecnologia anti-ghosting para evitar cliques indesejados e switch mecânico que promete alto desempenho.