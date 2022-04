Ex-astro mirim de O Sexto Sentido se comove com doença de Bruce Willis: Ele é uma verdadeira lenda

01/04/2022 | 16:10



Emoção para os fãs de O Sexto Sentido! O ex-ator mirim Haley Joel Osment se mostrou comovido com a doença de Bruce Willis, com quem dividiu as telonas para estrelar o longa de 1999. Haley compartilhou no Instagram uma foto de Bruce e prestou uma homenagem para o artista que é uma referência para ele.

Tem sido difícil encontrar as palavras certas para alguém que sempre admirei ? primeiro na tela grande e depois por algum golpe de sorte, pessoalmente. Ele é uma verdadeira lenda que enriqueceu todas as nossas vidas com uma carreira singular que se estende por quase meio século. Sou muito grato pelo que pude testemunhar em primeira mão e pelo enorme conjunto de trabalho que ele construiu para nós desfrutarmos nos próximos anos. Eu só queria expressar o respeito e a profunda admiração que tenho por Bruce e sua família à medida que avançam com a coragem e o alto astral que sempre os definiram.

Caso você não saiba, nesta semana foi anunciado o afastamento de Willis de sua carreira de ator. A decisão do astro veio após o diagnóstico da afasia, uma doença que afeta a capacidade cognitiva. Outras celebridades e a família do ator também vêm prestando homenagens e mostrando carinho por Bruce.