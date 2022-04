Voos diretos para Bariloche desde São Paulo retornam no inverno

Redação

Do Rota de Férias



01/04/2022 | 15:55



Voos diretos para Bariloche desde São Paulo voltarão a ser operado em julho pela companhia Aerolíneas Argentinas. A previsão é de que, durante o inverno, ocorram quatro viagens semanais, todas elas partindo do aeroporto de Guarulhos.

Além dos voos diretos, é possível chegar à cidade por meio de conexão nos dois principais aeroportos de Buenos Aires, Ezeiza e Aeroparque. Outra opção é fazer uma parada na cidade argentina de Salta, que também terá voos diretos desde Guarulhos entre julho e setembro, realizados às segundas, quartas e sábados. Um Boeing 737 será responsável pela rota.

Voos diretos para Bariloche

A volta dos voos diretos para Bariloche após as restrições provocadas pela pandemia de covid-19 é uma grande notícia para quem almeja esquiar ou curtir o clima charmoso do inverno. Em 2019, antes do surto, os brasileiros formavam o segundo maior mercado do destino, com cerca de 120 mil visitantes por ano, perdendo apenas para os argentinos. No total, Bariloche recebia até 600 mil turistas anualmente.

Nesta temporada, quem for até lá encontrará novidades. O Cerro Catedral, principal centro da região, ganhará um novo meio de elevação (um teleférico quádruplo) na parte superior da montanha, bem como novas pistas e a ampliação de um sistema de fabricação de neve. Isso permitirá aumentar em 25% a superfície esquiável desse trecho da estação.

A revitalização da infraestrutura faz parte do programa de modernização do Cerro Catedral, que tem um investimento de US$ 22 milhões. A expectativa é que, em 2023, a montanha tenha um novo teleférico sêxtuplo em sua base e novas encostas. Hoje, a estação de neve conta com 32 meios de elevação, mais de 120 km de pistas e dez pontos gastronômicos. É um lugar perfeito para experientes ou quem vai esquiar pela primeira vez.

Uma vez no destino argentino, também é possível fazer diversos passeios para ver lindas paisagens. Quem não puder aproveitar os voos diretos para Bariloche no inverno ainda tem a opção de ir para lá em outras estações do ano, como na primavera.