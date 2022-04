Brasil foge de fortes adversários em sorteio das chaves da Copa do Mundo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/04/2022 | 15:38



Sérvia, Suíça e Camarões serão os três primeiros adversários do Brasil na Copa do Mundo do Catar, que começa dia 21 de novembro. A Seleção, que ocupa a liderança do ranking da Ffia, escapou de rivais mais fortes, como Alemanha e Holanda no sorteio realizadona tarde destasexta-feira, 1°, e não deverá ter dificuldades para avançar no Grupo G.

Os compromissos brasileiros serão nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente contra sérvios, suíços e camaroneses. Já o jogo de abertura do Mundial será entre o anfitrião Catar contra o Equador, dia 21 de novembro.

A grande final da Copa será em 18 de dezembro, no Losail Stadium, que tem capacidade para 80 mil pessoas.

Confira todos grupos da Copa do Mundo do Catar:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul