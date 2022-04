Framboesa de Ouro cancela categoria criada para Bruce Willis

01/04/2022 | 15:29



A premiação Framboesa de Ouro, que elege as piores atuações de Hollywood, resolveu extinguir a categoria criada especialmente para Bruce Willis após o ator ser diagnosticado com afasia, distúrbio que afeta a comunicação.

A categoria 'Pior Performance de Bruce Willis em 2021' foi anunciada em fevereiro deste ano e considerava os oito filmes estrelados pelo ator em 2021: Emboscada, Apex, A Fortaleza, Deadlock, Meia-Noite no Switchgrass, Sobreviva ao Jogo, Out of Death e Invasão Cósmica.

"Se a condição médica de alguém é um fator na tomada de decisões e/ou no seu desempenho, reconhecemos que não é apropriado dar-lhes uma Framboesa", diz o comunicado oficial, segundo o site The Wrap.

No Twitter, o perfil da premiação escreveu: "O Framboesa de Ouro sente muito pela condição diagnosticada de Bruce Willis. Talvez isso explique por que ele não estava tão animado em 2021. Nossos melhores desejos para Bruce e família".