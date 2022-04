Definidos grupos da Copa do Mundo de 2022

Heitor Agricio



01/04/2022 | 15:05



Foi realizado na tarde dessa sexta-feira (1) o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, com isso, ficou definido quais seleções irão se enfrentar na primeira fase do torneio, que ocorre a partir do dia 21 de novembro e será sediada no Catar.

O Brasil foi o cabeça de chave do Grupo G e irá enfrentar Suíça, Sérvia e Camarões na primeira fase. Os dois europeus também fizeram parte do grupo brasileiro na última edição da Copa, em 2018. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0 e empatou com a Suíça por 1 a 1. O último confronto entre brasileiros e camaronenses foi em um amistoso disputado em novembro de 2018, quando o Brasil venceu por 1 a 0.

O primeiro jogo da Seleção comandada por Tite será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro (quinta-feira) às 16h (de Brasília). Após isso, o Brasil enfrenta a Suiça no dia 28 de novembro (segunda-feira) às 13h e finaliza a fase de grupos contra Camarões no dia 2 de dezembro (sexta-feira) às 12h.



Confira todos os grupos da Copa do Mundo:



GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

GRUPO D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul