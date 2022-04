Grupo BTS confirma presença de J-Hope em apresentação do Grammy 2022

01/04/2022 | 15:10



Uma ótima notícia para o Army! O BTS confirmou a presença de J-Hope na apresentação do grupo durante a cerimônia do Grammy 2022, que vai acontecer no próximo domingo, dia 3. O cantor testou positivo para Covid-19 no dia 24 de março e imediatamente entrou em quarentena, deixando de viajar com a equipe para os Estados Unidos.

Desde então, a participação do integrante na performance tem sido uma incógnita. Porém, a Big Hit Music, gravadora responsável pelo BTS, divulgou na última quarta-feira, dia 30, que o artista participará do evento e dos shows do grupo em Las Vegas.

Gostaríamos de informá-los que o membro do BTS J-Hope está completamente curado da COVID-19 e sua quarentena foi concluída hoje, 30 de março. J-Hope esteve se tratando em casa desde a última quarta-feira e já que sua quarentena terminou, J-Hope pode reiniciar suas atividades a partir de hoje. Ele teve leves sintomas de dor de garganta durante sua quarentena, mas se recuperou rapidamente, a equipe divulgou em nota oficial.

O integrante segue para os Estados Unidos para ensaiar com seus colegas. Apesar da presença de J-Hope, tudo indica que o grupo não estará completo durante as apresentações - recentemente, outro membro testou positivo para Covid-19. Jungkook está em tratamento e quarentena desde que chegou ao país, mas, por enquanto, não há indícios de que aparecerá nos eventos.