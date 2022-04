Obituário - 03 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/04/2022 | 05:03



SANTO ANDRÉ

Evangelista Samoggin, 100. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Oswaldo Thomaz Caetano de Aquino, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Olga Salemme, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Humberto Pereira Cãndido, 67. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Elói, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Lourdes da Silva Cardoso, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmem Miquelão, 54. Natural de Querência do Norte (Paraná). Residia na Vila Curuçá, em Santo André, Assistente de logística. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odair Gonçalves Bezerra, 47. Natural de Malhada (Bahia). Residia no bairro Camilópólis, em Santo André. Padre. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

Alice Doretti Vilas Boas, 92. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce Demarchi, 88. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Tomico Fuzii Sasaki, 88. Natural de Guaiçara (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Vale da Paz, em São Paulo, Capital.

Antonio Biscauchim, 84. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria Sinésio da Silva Nóbrega, 75. Natural de Areias (Paraíba). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Cícera Lopes da Silva, 75. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Raimundo Magalhães Barbosa, 71. Natural de São Benedito do Rio Preto (Maranhão). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Firminiano do Espírito Santo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Rodrigo Motta, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Maria Aprigio, 94. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leopoldina Pereira Oliveira, 86. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Celso Lodi, 78. Natural de Leme (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Zuleika Gasques Almeida, 85. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30, em São Bernardo.

Amara Augusta da Silva, 80. Natural de Jurema (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

João Lima Neto, 77. Natural de Piranhas (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Vale da Paz.

Edgard Cardoso Dias, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Maria Onésia da Silva, 71. Natural de Jales (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

João Alves Bonfim, 62. Natural de São Romão (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz.

José Carlos de Araujo, 56. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Deborah Maria Pereira de Carvalho, 36. Natural de Exu (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Nezio Peppe, 82. Natural de Rincão (São Paulo). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



RIBEIRÃO PIRES

Reginaldo Alves de Oliveira, 48. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.